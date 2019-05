¿Saunas domésticas de vapor o infrarrojos?

¿Qué sauna doméstica escoger, las de infrarrojos o las de vapor? Las dos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los precios están en un rango similar, así que la elección depende de cada cual.

¿Quieres sudar para eliminar toxinas pero te agobia el calor húmedo? Las de infrarrojos. ¿Prefieres el vapor de toda la vida que además potencia el uso de tratamientos para la piel y alivia el dolor muscular? Las de vapor. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de la depilación láser o luz pulsada. Hoy de saunas domésticas.

Saunas domésticas de vapor y de infrarrojos: diferencias y similitudes

Ambas ayudan a la pérdida de peso, contribuyen a la relajación y mejoran los dolores articulares y musculares, pero su funcionamiento es distinto. Repasamos similitudes y diferencias entre las saunas de vapor y as de infrarrojos.

Saunas de infrarrojos

No calientan el aire

Este tipo de ondas a diferencia del vapor no calientan el aire directamente. Las ondas de infrarrojos generan radiación térmica y electromagnética sobre los objetos (o el cuerpo), de forma directa.

Estas ondas forman parte de la luz natural del sol, pero no es nociva para la piel a diferencia de los rayos UVA UVB. Las ondas infrarrojas penetran en nuestro cuerpo y activan las glándulas sudoríparas, uno de los mecanismos que tienen nuestro cuerpo para eliminar toxinas. Las sauna domésticas de infrarrojos tienen paneles de carbono que emiten rayos infrarrojos a una temperatura de unos 60º C.

Sauna de infrarrojos alcanza los 60º en cinco minutos, ver en Amazon.

No secan el ambiente

En el calor por infrarrojos, al no calentarse el aire no se provoca sequedad, no emite gases, es un calor seguro que mantiene una temperatura estable.El calor por infrarrojos evita la humedad o el moho, al no provocar cambios bruscos de temperatura.

Se suda a menor temperatura

En una sauna de infrarrojos el 80% de la energía es para calentar el cuerpo, solo un 20% de la energía llega al aire. Esto significa que se puede sudar aunque la temperatura de aire de la sauna no sea tan elevada.

Esta es otra de las ventajas. En saunas de vapor al elevarse mucho la temperatura ambiental, hay personas que pueden tener molestias circulatorias o malestar, en un ambiente tan cálido. En las saunas de infrarrojos el calor liberado es menor. Resultan más cómodas de usar a no sentir tanta sensación de calor y contribuye a la relajación.

Calor muy seguro

Sauna portátil de infrarrojos, pesa solo 9 kilos, alcanza temperaturas de 60º. Ver en Amazon.

Podemos distinguir rayos infrarrojos de onda corta, media y larga. Todas ellas son seguras, no generan polvo ni gases.

Las de onda larga son las que usan la calefacción por resistencias, que encontramos en saunas y calefacciones del hogar.

Las ondas infrarrojas medias son las de las lámparas de cuarzo y se usan e a industria.

Las ondas infrarrojas cortas son las de las lámparas incandescentes, se usan para terapias de calor, en la industria y también como calefacción.

Lista en 10 minutos, y se programa entre 10-99 minutos, ver precio en Amazon.

Pérdida de peso y aumento del metabolismo

Las saunas de infrarrojos y también las de vapor, ayudan a sudar y aumentan el metabolismo (al aumentar el ritmo cardíaco). Esto ayuda a quemar calorías. Sin embargo estos efectos se aprecian con el uso regular. Si te cuesta adelgazar a pesar de comer de forma equilibrada y practicar ejercicio la sauna puede contribuir al aumento en la quema de calorías.Alivio dolor muscular y articular

Aunque las saunas de vapor con calor húmedo actúan con más rapidez para disminuir los dolores articulares y musculares. El calor seco también es eficaz contra la rigidez muscular, ayuda a calentar los músculos y alivia el dolor. Algunos estudios han mostrado que las saunas de infrarrojos pueden aliviar síntomas de varias formas de artritis.

Sauna – cabina de infrarrojos de madera, compacta, fácil de instalar – bajo consumo. Ver en Amazon.

Consumo

El calor infrarrojo tiene mala fama, ya que pensamos en las antiguas estufas de resistencias que gastaban mucho. Sin embargo el calor infrarrojo actual es eficaz tienes calefacciones con opción a 400 y 800 W, capaces de calentar a temperatura agradable una estancia de 10 m ². Si lo piensas otros sistemas de calefacción ya gastan 1000 y 2000 W calientan más pero también gastan más. Referente a las saunas el gasto tanto en las de vapor como en las infrarrojas es similar entorno a los 1000 W.

Saunas de vapor

Las saunas de vapor domésticas funcionan con una máquina generadora de vapor, que se instala en a interior de la sauna. En 10 minutos produce vapor y tienes varios niveles de calor disponibles. Estas máquinas tienen un gasto de unos 1000 W, y un volumen de 2 litros.

Potencia 1000 W, con 9 niveles de potencia, capacidad de generador de vapor: 2 litros. Ver en Amazon.

Alta humedad

A diferencia de las saunas de infrarrojos donde el calor es seco, en las de vapor tenemos calor húmedo. El ambiente húmedo puede ayudar a descongestionar vías fosas nasales y ser beneficios para personas con alergias. El vapor también puede ayudar a mejorar pieles secas y potencia la absorción de productos, (cremas anticelulíticas, reductoras, peelings o cremas hidratantes).

Mejora la circulación

El calor húmedo es beneficioso para la circulación, especialmente las extremidades, según muestran estudios como el de Trusted Source.

Tejido impermeable y antibacteriano, nueve niveles de temperatura, programable. Ver precio en Amazon.

Quema de calorías

Al igual que en el apartado anterior de las saunas de infrarrojos, las de vapor también ayudan a quemar calorías.

En ritmo cardíaco aumenta y esto ayuda a aumentar el metabolismo y al consumo de calorías. El vapor ayuda a sudar, pero ten en cuenta que el uso de la uso de la sauna para perder peso necesita combinarse con dieta y ejercicio. Lo que sudes en la sauna lo vas a recuperar más tarde al beber. Pero si usas la sauna doméstica con regularidad, junto a dieta y ejercicio quemarás más calorías.

Disminuye la tensión arterial

Este efecto no es uniforme, pero si ocurre que algunas personas que acuden a saunas de vapor liberan hormonas que afectan a la tensión arterial. Una de estas hormonas es a aldosterona que regula la tensión arterial. Esta es una de las razones por las que las saunas de vapor tienen también efectos relajantes.

Se puede usar también con aceites esenciales o esencias. Con temporizador y mando a distancia. Ver en Amazon.

Cosmética y accesorios de cuidado personal al mejor precio en Amazon

Depiladoras eléctricas, planchas para alisar el pelo, cosmética natural, o los mejores champús de peluquería. Marcas como Rimmel, LOreal, Wella, o Kerastase, .Busques lo que busques en Amazon a diario tienes ofertas con descuentos que a veces superan el 50%. Los gastos de envío son muy reducidos, por ejemplo el envío estándar sale por 2,99 euros. Todos los productos find. están disponibles con envío gratuito en un día para clientes Prime, además de devoluciones gratuitas.

Si prefieres ahorrarte estos gastos de envío en tus compras también puedes, gracias a Amazon Prime. Los clientes Prime, son los que más ventajas obtienen de comprar en Amazon. No pagan gastos de envío en millones de productos, tiene derecho a disfrutar de entregas más rápidas incluso en 1 día.

Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año (es decir te ahorrarías los gastos de envío durante todo un año) y además tendrías otras ventajas como acceso prioritario a ofertas flash, acceso a Amazon Vídeo o almacenamiento gratuito en la nube para tus fotos en Amazon Photos.

>