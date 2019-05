Walkie talkies profesionales largo alcance, más vendidos en Amazon

Cobra Electronics, Motorola o Baofeng destacan con walkie talkies profesionales de largo alcance más vendidos en Amazon. ¿En qué fijarse para escoger un walkie talkie profesional? Deben ser resistente a la intemperie, con banda Dual VHF/UHF. Además, si es posible con VOX o detección de la voz del usuario, para poder comunicarse sin necesidad de pulsar ningún botón, y con un alcance mínimo de 10 km. En otro artículo de Periodista DIgital hablamos de los mejores GPS portátiles, hoy de walkie talkies profesionales de largo alcance.

Hay varios tipos de walkie talkies, los que son para niños manejables y con alcance corto, los walkie talkies profesionales con alcance medio hasta 5 km o los que llegan a 12 km.Dentro de esta categoría de largo alcance también encontramos los walkie talkies deportivos pensados para excursiones, caza o pesca, que también tienen largo alcance. Si te parece que los walkie talkies son un cachivache a extinguir, seguro te sorprenderán sus muchas ventajas…

Diferencias entre los walkie talkies y los teléfonos móviles

El uso de móviles está extendido a todos los niveles, su comodidad y versatilidad es irrefutable: por ejemplo poder comunicarse por voz y mandar todo tipo de archivos a cualquier parte del mundo. Sin embargo son muchas las empresas que usan walkie talkies para actividades profesionales. Un walkie talkie generalmente es para distancias de 3-5 km por esto uno que llega a 10 km se considera de largo alcance. La tecnología en los teléfonos móviles vs los walkie talkies es distinta, repasamos algunas de las diferencias:

Sin cuota de línea

Un móvil requiere una línea, un walkie talkie no requiere darte de alta en ninguna compañía, te puedes comunicar con una o varias personas sin necesidad de pagar un importe mensual.

Terminales más baratos

Son mucho más baratos. Un móvil considerado barato puede estar por 100- 150 €, mientras que tienes walkie talkies profesionales desde unos 40 € y vienen dos receptores.

Comunicación directa sin marcación de número

En los walkies talkies las personas que se comunican usan una misma frecuencia, y solo una persona puede hablar al mismo tiempo es un sistema simplex. En cambio en un teléfono móvil se usa una frecuencia para hablar y otra para recibir, de ahí que dos personas pueden hablar a la vez o dúplex.

La comunicación con un walkie talkie es instantánea, no tienes que esperar tono de línea. Pulsas el botón PTT, mientras transmites, al soltarlo recibes el sonido. Algunos modelos tiene función ivox para poder hablar sin tener que presionar un botón.

Rango de alcance

Con un móvil te puedes comunicar con cualquier lugar del mundo, con un walkie talkie solo podrás a una distancia máxima, según el alcance (10-12 km). Para distancias cortas el walkie talkie es una opción interesante y más barata que el móvil.

Sintonizar el mismo canal – llamadas de grupo

En un móvil solo tú y tu interlocutor escucháis la conversación. En cambio con un walkie talkie cualquiera del equipo que sintonice ese canal podrá comunicarse con el resto.

No existe Roaming

Da igual donde vayas, podrás usar los walkie talkies sin ningún problema ni temor a que te cobren por estar en un barco o en el extranjero.

Sin problemas de cobertura

Hay zonas rurales o lugares donde la cobertura del móvil es mala, con los walkie talkies no sucede esto. Suelen funcionar bien en zonas rurales.

Muy resistentes

Los walkie talkies son más gruesos que un móvil, con pantallas más pequeñas y pensados para aguantar más. En general cualquier walkie aguanta más que un móvil, pero, los hay con la clasificación IPX4 Motorola Talkabout T82 Extrem, capaz de resistir en los entornos más duros, incluso chorros de agua.

Funcionan con pilas

Esto puede parecer un inconveniente frente a las baterías de los móviles, pero en realidad es una ventaja. Puedes llevar pilas de repuesto y muchos vienen con pilas y cargador para recargar. Si se te agotan con cambiar las pilas en segundos. Las pilas duran bastante hasta 20 horas de uso (si son Li-Ion).Las pilas NiMh, son recargables y duran unas 12 horas. Las Li-ion, también se pueden recargar pero duran más hasta 20 horas.

La batería del móvil debido a sus grandes pantallas suelen agotarse en un día o día y medio de uso. Un walkie talkie no navegan por Internet, por eso las pilas duran bastante comparado con la duración media de una batería de móvil.

Walkie talkies profesionales largo alcance más vendidos en Amazon

Este walkie talkie es sumergible durante 30 minutos en hasta un metro de agua. Con 8 canales y 20 tonos de llamada. Opción manos libres, tecla para alerta de emergencia. Práctica linterna LED, con modo luz blanca y roja. Alerta por vibración. Alcance hasta 10 km, clips para cinturón con silbato integrado. Ver precio en Amazon.

El modelo AM 1035 tiene radio UHF/FMl, con 8 canales y gran alcance hasta 12 km. Para mayor comodidad incorpora la función VOX, o transmisión activada por voz. De esta forma el usuario puede usarlo sin presionar el tradicional botón de los walkie talkies. Con estándar IPX7, sumergible a 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Función de alerta por vibración, para notificar transmisiones entrantes. Ver precio en Amazon.

Se trata de la versión mejorada de GT-3. La antena de 23 cm, permite transmitir hasta 11 km. Viene con cargador de coche e interfaz de antena. Con modo funcionamiento simplex y semidúplex. Función VOX de escaneo de voz. Programación mediante teclado (Windows o Mac). Tiene un rango de frecuencia regulable y también a potencia (5w / 1w). Dispone de 128 canales,50 ctcss y 104 dcs; con función de ocupado. Varias alarmas, como la de emergencia y batería baja. Ver precio en Amazon.

Muy resistente al agua y al polvo, con banda dual y doble modo de espera. Función VOX, para poder hablar sin tener que pulsar un botón. Modo ahorro de batería, selección de banda, ancha o estrecha. Luz trasera automática. 50 CTCSS y 104 códigos DCS, permite mensajes de voz y alarma de emergencia. Conmutación de alta y baja potencia, ver precio en Amazon.

Uno de los modelos mejor valorados, apto para uso deportivo y profesional. Resistente a la intemperie, con clasificación IPX4. Con botón IVOX para usar sin pulsar el botón. Rango de alcance de hasta 10 km. Uso sencillo con práctica linterna LED. Autonomía hasta 18 horas, y cargador de red con dos enchufes micro USB. Cambio de canal automático. Identificación de grupos de llamada e ID de llamada. Ver en Amazon.

Las mejores ofertas en electrónica las tienes en Amazon

Las últimas novedades en móviles, como el Xiaomi Mi 9, o e Honor View 20. Reproductores de DVD para el coche o monitores PC 4K . Marcas como Sony, LG, Nokia, Bose, Logitech. Busques lo que busques en Amazon a diario tienes ofertas con descuentos que a veces superan el 50%. Los gastos de envío son muy reducidos, por ejemplo el envío estándar sale por 2,99 euros.

Si prefieres ahorrarte estos gastos de envío en tus compras también puedes, gracias a Amazon Prime. Los clientes Prime, son los que más ventajas obtienen de comprar en Amazon. No pagan gastos de envío en millones de productos, tiene derecho a disfrutar de entregas más rápidas incluso en 1 día.

Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año (es decir te ahorrarías los gastos de envío durante todo un año) y además tendrías otras ventajas como acceso prioritario a ofertas flash, acceso a Amazon Vídeo o almacenamiento gratuito en la nube para tus fotos en Amazon Photos.