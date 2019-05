Mejores pulseras de actividad, (de 21 a 63 €)

Encontrar pulseras de actividad con una buena relación calidad precio es nuestro objetivo. Con una oferta tan amplia, y precios tan distintos ¿cómo escoger? Recurrir a opiniones de webs de referencia como Amazon, Digitaltrends.com, o Budgetreport nos da claves porque hay marcas y modelos que se repiten.

Si hablamos de las mejores pulseras de actividad están las Xiaomi Mi Band 3 que arrasa en ventas, o las Fitbit, con modelos que superan los 160 €, pero también tiene una gama media con precios más asequibles. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de móviles con pantalla grande baratos, hoy de las mejores pulseras de actividad entre 21 y 63 €.

Las pulseras de actividad funcionan gracias a sensores que monitorean los movimientos y se pueden conectar de forma inalámbrica con tu móvil u ordenador para almacenar datos. Entre los datos que pueden registrar, las horas de sueño, frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, número de pasos, calorías quemadas. Algunas pulseras permiten sincronizar con básculas de baño inteligente y otros dispositivos.

¿En qué fijarse para escoger pulseras de actividad?

Pulseras de actividad hay muchas desde las sencillas a las más sofisticadas y los precios varían en consonancia. Te contamos claves sencillas para acertar a la hora de comprar una pulsera de actividad.

¿Para qué objetivo?

¿Es para monitorizar tu actividad diaria?,¿ayudarte a perder peso? O estás entrenando para una maratón o un prueba de triatlón. Escoger una pulsera adecuada te ayudará a lograr tus objetivos.

Pulseras – actividad diaria

Si lo que quieres es una que monitorice tu rutina diaria, la pulsera debe medir:

Los pasos que andes

Las escaleras que subas

La duración del ejercicio

Los minutos de actividad

Calorías consumidas

El tiempo de sueño

Pulseras de entrenamiento

Si tienes objetivos en el deporte, y comparar tus avances, te conviene una pulsera de actividad de entrenamiento. Con todas las funciones descritas en el apartado anterior, y además:

Monitor del ritmo cardiaco

Distancia recorrida

Velocidad, ritmo,ruta

Modo ciclismo

Sumergibles (para controlar actividad en natación)

Compatibilidad

Es uno de los primeros datos que tenemos que mirar, si vas a regalar una pulsera de actividad, es importante saber qué móvil tiene la persona, (porque puedes invertir dinero y que luego tenga que devolverla, al no ser compatible). En general la mayoría sintonizan con los sistemas iOS y Android, pero esto no siempre ocurre, y por eso no está demás verificarlo.

También es importante que el sistema operativo de tu móvil no sea muy antiguo. La mayoría de pulseras de actividad funcionan con Android 4.4 o versiones superiores. Teniendo en cuenta la versión 4.4 o Kitkat es del 2013, cualquier móvil comprado a posteriormente seguro tiene al menos esa versión o alguna más actualizada.

Si tienes un iPhone, pasa lo mismo, hay que fijase, las pulseras de actividad compatibles requieren un iPhone 4S o superior y Bluetooth 4.0).

Duración de la batería

Según lo sofisticada que sea tu pulsera, si tiene por ejemplo pantalla LED táctil a color el uso de la batería se notará al gastar más. Hay pulseras de actividad con baterías que duran meses. Las táctiles se tiene que cargar con algo más de frecuencia. También hay pulseras de actividad que no se recargan funcionan con pilas de botón como las de las calculadoras y duran bastante con un uso medio, cuando se gasta se sustituye la pila y listo.

¿Resistente al agua o sumergible?

Una cosa es que la pulsera sea resistente a las salpicaduras, pero no puedes ducharte con ellas. Otras si soportan chorros de agua, y algunas incluso son sumergibles las puedes usar para nadar. Considera este punto si vas usarla en contacto con el agua.

El estilo

El diseño de muchas pulseras de actividad sigue siendo bastante parecido. Sin embargo poco a poco va cambiando, ahora las hay de distintos colores y diseños más bonitos. También es posible encontrar monitores de actividad tipo colgantes en lugar de pulseras.

Mejores pulseras de actividad desde 21 € a 63 €

La pulsera de actividad que arrasa en Amazon, con 4.3 puntos sobre 5 para los usuarios de esta plataforma online. Con visualización real de la duración del ejercicio, kilometraje, frecuencia cardíaca. Sumergible, apto para la natación. Muestra alertas de llamadas. Podómetro diario, monitor de sueño, recordatorio de sedentarismo. Información del tiempo, mensajes instantáneos, recordatorio de eventos, recordatorio de objetivos. ¡Todo esto por menos de 25 €! Ver en Amazon.

Compatibilidad

Android 4.4 / iOS 9.0 o superior

Requiere mínimo Bluetooth 4.0

Un gran marca con gran prestigio, fabrica pulseras de actividad de alta, de las más sofisticadas. Afortunadamente también tiene una gama media con calidad/ precio. Esta pulsera es de aluminio y silicona con pantalla OLED, capacidad de memoria 30 días.

Pantalla táctil, compatible con Android, iOs, soporta Windows 10. Bluetooth, batería de polímero de litio. Sumergible hasta 50 m. Registra metas personales, seguimiento de ejercicio, calorías consumidas, distancia recorrida, horas de sueño. Ver en Amazon.

Compatibilidad

Sistemas operativos móviles soportados: Android,iOS

Sistema operativo Windows soportado: Windows 10

Requiere mínimo Bluetooth 4.0

Garmin Vivofit 4 es otra de las pulseras más buscadas, pensada para un uso 24/7. Tiene una gran autonomía de batería hasta un año. Con pantalla a color siempre visible a la luz del sol, transflectiva de 8 colores, memoria a nivel de píxeles (MIP).

Memoria/historial: 4 semanas de datos de actividad. Reloj despertador, cronómetro. Realiza seguimiento de horas de sueño, calorías, pasos, distancia recorrida. Se puede usar bajo la ducha. La función Move IQ® detecta automáticamente la actividad y la clasifica por tipo en Garmin Connect. Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo). Ver en Amazon.

Compatibilidad

iPhone®, Android™

Buena relación calidad precio y prestaciones.Un producto recomendado por Amazon (Amazon’ choice) que obtiene 4.5 puntos sobre 5..Pantalla a color de 0.96 pulgadas. Pulsómetro, monitor de sueño. Cuenta los pasos, las calorías consumidas. Control remoto cámara, alarma si recibes notificaciones. Modo ciclismo.

A prueba de agua, IP68.Se puede cargar con puerto USB, tarda una hora en cargar y dura entre 3-5 días. Ver precio en Amazon.

Compatible

iOS.8.0 o superior

Android 4.4 o superior

Esta pulsera de actividad logra 4.8 puntos sobre 5 según usuarios de Amazon.Pantalla Oled 0.86 pulgadas. Monitor de ritmo cardíaco, registro actividad diaria. Tiempo de ejercicio, calorías diarias. Registro del sueño. Alarma y despertador.

Llamadas, SMS, alarma sedentaria. Al sincronizar con el móvil puedes recibir llamadas, mensajes de texto y redes sociales. La batería carga en dos horas y tiene un tiempo de espera de 7 días. Ver en Amazon.

Compatibilidad

Soporta iOS 7.1 o superior



Android 4.4 o superior



Bluetooth 4-0

