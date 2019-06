Lanzamientos videojuegos junio 2019

Super Mario Maker 2, o Bloodstained: Ritual of the night son dos de los lanzamientos de videojuegos para junio del 2019. Un sector que no para de crecer en España. En mayo a AEVI (Asociación Española de Videojuegos), presentó su Anuario del año 2018. Se han vendido 1.530 millones de euros lo que representa un 12,6% más que en 2017. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de mejores tarjetas gráficas. Hoy de los videojuegos que saldrá este mes de junio 2019.

Los 10 videojuegos más vendidos en abril 2019

Lista oficial de la AEVI, (Asociación española de videojuegos), que publica mes a mes los videojuegos más vendidos, (siempre con un mes de margen, en junio tenemos las ventas de abril, y a primeros de julios saldrán las de mes de mayo).

Days Gone entra con fuerza en la lista, salió el 26 de abril y en pocos días se coronó en primera posición. FiFA 19 incombustible, este mes sube posiciones, en marzo era el 5º más vendido y en abril vuelve a la 2ª posición. Este mes salen de la lista, Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 y entran novedades.

Lanzamientos de videojuegos para junio 2019

En PS4

Petoons Party→fecha de salida 3 de junio

The Elder Scrolls Online →fecha de salida 4 de junio

Warhammer: Chaosbane→fecha de salida 4 de junio

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2→fecha de salida 7 de junio

World End Syndrome →fecha de salida 14 de junio

Another Sight →fecha de salida 18 de junio

Crash Team Racing Nitro-Fueled →fecha de salida 21 de junio

Monster Jam Steel Titans →fecha de salida 25 de junio

Judgment → fecha de salida 25 de junio

Mutant Year Zero: Road to Eden→fecha de salida 25 de junio

The Sinking City →fecha de salida 27 de junio

F1 2019→fecha de salida 28 de junio

XBOX ONE

The Elder Scrolls Online →fecha de salida 4 de junio

Warhammer: Chaosbane→fecha de salida 4 de junio

Another Sight →fecha de salida 18 de junio

Crash Team Racing Nitro-Fueled →fecha de salida 21 de junio

Monster Jam Steel Titans →fecha de salida 25 de junio

Mutant Year Zero: Road to Eden→fecha de salida 25 de junio

The Sinking City →fecha de salida 27 de junio

F1 2019→fecha de salida 28 de junio

PC

The Elder Scrolls Online →fecha de salida 4 de junio

Trover Saves The Universe →fecha de salida 4 de junio

Warhammer: Chaosbane→fecha de salida 4 de junio

Hell Let Loose →fecha de salida 6 de junio

Octopath Traveler →fecha de salida 7 de junio

Triton Survival→fecha de salida 14 de junio

Another Sight →fecha de salida 18 de junio

Muse Dash→fecha de salida 20 de junio

Tech Corp.→fecha de salida 20 de junio

Crash Team Racing Nitro-Fueled →fecha de salida 21 de junio

Heavy Rain →fecha de salida 24 de junio

Judgment→fecha de salida 25 de junio

Monster Jam Steel Titans →fecha de salida 25 de junio

Mutant Year Zero: Road to Eden→fecha de salida 25 de junio

My Child Lebensborn →fecha de salida 27 de junio

The Sinking City →fecha de salida 27 de junio

F1 2019→fecha de salida 28 de junio

Nintendo Switch

Battle Worlds: Kronos →fecha de salida 11 de junio

World End Syndrome →fecha de salida 14 de junio

Muse Dash→fecha de salida 20 de junio

Captain Cat→fecha de salida 21 de junio

Bloodstained: Ritual of the Night →fecha de salida 25 de junio

Mutant Year Zero: Road to Eden→fecha de salida 25 de junio

Fire Emblem: Three Houses→fecha de salida 26 de junio

Super Mario Maker 2 →fecha de salida 28 de junio

Novedades videojuegos junio 2019 en Amazon

Si sigues las reviews de videojuegos y estás esperando algún lanzamiento. En Amazon pueden reservar el videojuego que buscas con la opción ‘precompra’. Compras el videojuego y haces el pago, pero no te cargan el importe hasta que te envíen el artículo.

Funciona, como una reserva. Además si el precio del videojuego baja desde que lo reservas hasta que sale a la venta, Amazon te cobrará el precio más bajo. Lo videojuegos tienen envío gratis, en unos 4 días lo tendrás en casa.

Nostálgicos de la Wii U, van a disfrutar, Super Mario Maker 2, es la secuela de Super Mario Maker del 2015, vienen con muchas herramientas, que ayudarán a los fans de Mario a crear niveles más sorprendentes. Pendientes, crea pendientes o suaves para subir de nivel. El sol enojado te seguirá y tratará de atacarte, pero Mario no es fácil de atrapar. Cea Snake Blocs y elige trayectoria, los snake blocks azules van más rápido.

On/Off Switch, usa el interruptor encendido/apagado, para cambiar bloques rojos y azules y evita que se activen. Además pantallas con el balancín, nivel de agua pero ahora con lava. Te esperan horas de diversión con Super Mario Maker 2, ver en Amazon

Vuelve Crash y esta vez, Crash Team Racing se ha remasterizado en un impresionante HD. Viene con gráficos mejorados y muchos detalles. Regresan Arcade Single Race, Cup Race, Time Trial y Battle Mode. Comienza a calentar motores con originales modos de juego, personajes, controles, armas y potenciadores. Karts y pistas más allá del juego original, compite online con tus amigos. Ver precio en Amazon.

La guerra está llegando al continente de Fódian, donde el orden se mantiene gracias a la iglesia de Seiros. Sede de una Academia de oficiales. Como profesor deberás guiar a tus estudiante, no solo en su aprendizaje académico, también en las batallas RPG tácticas.

Tres naciones, tres casas y una aventura única, (Águilas negras, Ciervos dorados y leones azules). Serás el personaje principal pero tendrás que luchar en el campo de batalla para demostrar tu valor. Ver en Amazon.

En esta aventura juegas en el papel de Miriam, una huérfana marcada por una maldición que lentamente cristaliza su piel. Tendrás que abrirte camino en un castillo lleno de demonios convocados por Gebel, un antiguo amigo tuyo. A medida que exploras el castillo encontrarás nuevas puertas que te permitirán viajar más rápido.

En el juego encontrarás una gran variedad de artículos y magi-cristales necesarios para crear elementos que te ayudarán a defenderte en el castillo de Gebels. Completa misiones, ganarás experiencia y serás más poderoso adquirido más armas. Además, los enemigos también dejarán caer materiales que puedes usar para fabricar armas y habilidades. Ver en Amazon.

Judgment es un juego de los mismos creadores de la serie Yakuza, Ryu Ga Gotoku Studio. Trata de la dramática historia de un abogado deshonrado que trata de redimirse en un mundo corrupto. Usas sistemas de investigación innovadores para descubrir secretos en el fondo de la corrupción de Karumocho. Derrota a grupos de matones con golpes de barrido en Crane Style y luego puedes cambiar a modo Tiger para luchar con un solo enemigo. Combina estilos de combate, prueba armas y habilidades. Ver en Amazon.

