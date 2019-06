Productos recomendados para gamers por xPeke, (League of Legends)

Enrique Cedeño Martínez, conocido como xPeke en el mundo de los videojuegos, es experto en League of Legends. Un juego con un ritmo trepidante que une la estrategia con elementos de juego de rol. Compiten dos equipos a través de diversos campos de batalla y modos de juego.

En 2019, registró 119 millones de jugadores. Si eres gamer, no te pierdas las recomendaciones de productos de Xpeke para triunfar en esta aventura! En otro artículo hablamos de los procesadores más vendidos, hoy de lo que un experto en e-sports como Xpeke recomienda para jugaral LoL.

Uno de los jugadores de e-sport más valorados del mundo

XPeke,nació en Murcia un año legendario para España, 1992. Su apodo ‘Peke’ se lo pusieron de broma sus compañeros con 12 años ya que era muy alto para su edad. Usaba ‘Peke’ como su nombre de usuario al jugar, pero hubo un momento que ese nombre estaba ya ocupado y se puso ‘xPeke’. Enrique Cedeño, fue votado como jugador más valioso en el IEM Temporada VII - Global Challenge Katowice en enero del 2013.

Ha participado a equipos como Osk Gaming, MyRevenge o Fnatic. Con tan solo 19 años (2011), formaba parte del equipo MyRevenge destacó tanto obtuvo una invitación a la Temporada V de League of Legends.

Pasó a otro equipo el Fnatic y logró ganar el Campeonato del Mundo de League of Legends (2011) destacando entre jugadores de todo el mundo. Enrique salió de Fnatic en 2014 y ese mismo año creó su propio equipo para jugar en LoL, ‘Origen’, con sede en su ciudad natal, Molina del Segura en Murcia.

El equipo en su primera temporada ganó el título de la Serie Europe Challenger, terminó segundo en la División de verano de la LCS Europea. Desde el 2014 al 2018 Origen o paró de competir en todo tipo de eventos internacionales de e-sport. No faltaron los momentos duros, cuando incluso se xPeke se planteó si, el equipo continuaría.

En enero del 2019 xPeke confirmó que Origen participaría en LEC, (la nueva liga europea de League of Legends). El 7 de junio llegará el League of Legends European Championship y de nuevo estará Origen en acción.

Productos recomendados para gamers por xPeke, (League of Legends)

Una persona tan reconocida mundialmente en el mundo de los videojuegos como xPeke, no se juega recomendando productos que no sean fiables. Desde Amazon recomienda algunos productos tecnológicos para jugar a League of Legends, te los contamos.

Si lo que buscas es jugar al máximo nivel, aquí tienes un PC de sobremesa a tu altura. Con procesador Intel Core i5-8400 (6 núcleos, 9 MB Cache, 2.8 GHz). Memoria RAM de 16 GB DDR4-2666 HyperX SDRAM. Los componentes más recientes para llegar al máximo, como la tarjeta Nvidia GeForce GTX 1060 de 6 GB GDDR5.

Con detalles pensados para gamers, detrás del logo de OMEN se ha incluido un destornillador de doble cara y tornillos de sustitución para cuando necesites acceder al sistema. Tiene todos los puertos para disfrutar de sonido envolvente 5.1, para disfrutar de tu música, películas o series favoritas con la calidad de sonido que buscas. Ver precio en Amazon.

Un monitor pensado para no perder detalle, gracias a la rápida velocidad de actualización que tiene 144 Hz notarás el juego más fluido. Además, la tecnología AMD FreeSync™. Te ofrece efectos visuales más realistas y nítidos con una baja latencia de píxeles.

Tiempo de respuesta 1 ms, con Overdrive. La pantalla es Full HD con 1080p para ofrecerte una calidad extra en los detalles. Además tiene buena conectividad de puertos. 1 DisplayPort, 2 entradas HDMi, 2 puertos USB 3.0, y conexión para auriculares. Modo Low Blue Light que adapta la temperatura del color para no cansar la vista. En Amazon este producto alcanza 4 puntos sobre 5 y un 51% de usuarios le da 5 estrellas. Ver precio en Amazon.

Para los gamers que buscan un portátil con buena relación calidad precio. Con resolución de hasta 4K. Disco HDD de 1TB. Tarjeta Nvidia GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB GDDR5. Sus dos altavoces reproducen sonido 3D auténtico, para sumergirte en el ambiente de cada aventura.

Con sistema operativo Windows 10 Home 64. Accede con facilidad a los componentes del sistema operativo internos de PC. Tiene una sola tapa de gran tamaño en la parte inferior del portátil. Quita los tornillos y listo. Ver precio en Amazon.

La evolución del ratón más mítico para gaming. Con las mismas señas de identidad de siempre y tecnología más avanzada. El sensor de gaming de próxima generación Hero 16 K, es capáz de lograr una velocidad superior a 400 ips en toda la gama de 16.000 dpi y multiplica su eficiencia energética por 10.

La tecnología RGB LIGHTSYNC de espectro completo, personalizable reacciona de manera inteligente a la acción de juego, al color y al audio de la pantalla. Si aún no has probado este ratón de Logitech, vas a notar la diferencia con otros ratones para gaming. Ver precio en Amazon.

Teclado mecánico de alto rendimiento con 1 ms de tiempo de respuesta. Tres interruptores mecánicos avanzados (GX Blue, con respuesta táctil y clic audible. El Romer G- Lineal con pulsación de teclado suave y Rmer -G Táctil con un punto de actuación perceptible).

Con reposamanos extraíble de espuma viscoelástica. Iluminación reactiva personalizable LightSync.Crea tus propias animaciones o elige entre una selección de efectos predefinidos. Ver en Amazon.

xPeke los recomienda, y no es el únic. Según Gamecrate.com ests auriculares con micrófono para gaming son los más potentes y versátiles del mercado.Con tecnología inalámbrica de 2.4 GHz, radio de acción de 15 m en interiores. Un audio insuperable con transductores Pro- G de 5 mm DTS. Tecnología RGB Lightsync.

Los G935 te permiten elegir entre uso con cable o inalámbricos, así podrás seguir jugando por cable mientras la batería se carga. El DTS Headphone X 2.0 proporciona sonido envolvente estándar 7.1. Gracias a la claridad del sonido durante el juego podrás detectar claramente la posición y la distancia.

Lleva el micrófono Mic+, de varilla de 6 mm mejorado para comunicaciones más claras, la varilla se puede orientar y tiene LED de indicador de estado. Ver en Amazon.

