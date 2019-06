Uno de los mejores móviles con Android One 2019 triunfa en Amazon logrando 4,3 puntos en una escala de 5. Se trata del Xiaomi MI A2 y cuesta menos de 150 € ¿Qué ventajas tienen e inconvenientes tiene el Android One? Sí dudas en comprar algún terminal con este sistema en Periodista Digital te contamos los mejores móviles que vienen con Android One 2019.

¿Qué es Android One?

Acostumbrados a nombres de postres junto a la palabra Android (Oreo, Pie o KitKat), ver tan solo ‘One’ puede llegar a confundir. Android One es un sistema operativo desarrollado por Google en 2014 que se ha ido actualizando. Surgió pensando en mercados emergentes como la India, Nepal, Indonesia o Sri Lanka.

Al principio solo para móviles de bajo costo y luego llegando a móviles de gama media. Google se dio cuenta del éxito y pensó que fomentar Android One era una forma interesante de fomentar este sistema operativo frente a otros como iOS. En el 2015 el BQ Aquaris A4.5 fue el primer Android One que llegó a España. Con el tiene, otras marcas como Xiaomi, Nokia o Motorola también lanzaron modelos con Android One.

Requisitos Android One

Para que un móvil pueda tener el distintivo Android One se deben cumplir una serie de requisito impuestos por Google a las marcas. Como la velocidad del procesador, los núcleos, la RAM, el tamaño del almacenamiento. Ancho y resolución de la pantalla y cámara. Estos requisitos son para asegurar una buena experiencia del usuario a un precio asequible.

Los primeros teléfonos Android One tenían un hardware básico como un System on a Chip de cuatro núcleos MediaTek a 1,3 GHz, 1 GB de RAM y 4 GB a 8 GB de almacenamiento. Google también exigía que los modelos candidatos a llevar Android One, tenían que ejecutar Android limpio, sin capas añadidas o personalizadas de los fabricantes. Además estos teléfonos aprobados por Google dispondrán:

De una cantidad mínima de software pre instalado por las empresas fabricantes o ‘bloatware’'

De actualizaciones del sistema operativo Android por dos años.

De actualizaciones de seguridad regulares por tres años.

Se envían con interfaz de Android

Servicios de Google intactos

Google Play Protect y paquetes de seguridad de escaneo de malware de Google.

Ventajas e inconvenientes

Actualizaciones rápidas

Los teléfonos Android One reciben actualizaciones del sistema operativo al menos durante dos años. Con la última versión de Android, todo el software del teléfono se adapta automáticamente. No hay problemas de incompatibilidad de las actualizaciones vía OTA (algo que sí sucede a veces con otros teléfonos sin Android One).

Interface limpia y experiencia intuitiva

Android One está diseñado para ser limpio y fácil de usar. En comparación con otras interfaces de marcas como Samsung o Apple, hay a quien le resulta algo monórono, pero no deja de ser operativo.

Mejora el rendimiento de la batería

Un móvil con Android One parte más limpio que otros en aplicaciones preinstaladas que a menudo pueden consumir mucha batería. Además los teléfonos dan prioridad a la actividad que realizan las aplicaciones más importantes y reduce el consumo de energía mientras no lo estás usando. Cualquier teléfono que ejecute Android One consumirá menos RAM y eso deja más RAM disponible para otras tareas.

Más seguros

Debido a la protección integrada que llevan, Google Play Protect y paquetes de seguridad de escaneo de malware de Google.

Más espacio

Precisamente porque Google exige que estos terminales no pueden tener muchas aplicaciones nativas instaladas que ocupan espacio. En estos móviles el espacio no es problema.

Desventajas:

La primera vez que uses un Android One puede que te atrape o todo lo contrario. Si una persona está acostumbrada a encender su móvil y ver una serie de fondos, utilidades etcétera, puede que Android One le sorprenda (por lo poco que trae instalado).

Acostumbrado a una marca puedes cambiar a otra y prácticamente no notas muchas diferencias. En cambio de un smartphone sin Android One,a un terminal con Android One, las vas a notar. Por ejemplo no tienen ‘galería’ para buscar las fotos, van a directamente a ‘Galería de fotos de Google’.

o tiene instaladas muchos temas, ni funciones extra o widgets, que suelen llevar otros móviles. Lo bueno es que te puedes bajar aplicaciones para cubrir tus necesidades.

Mejores móviles con Android one 2019

Uno de los móviles más vendidos de Amazon, obtiene una alta puntuación por parte de los usuarios, 4,3 sobre 5. Un 67% lo califica con cinco estrellas. Bueno, bonito y…barato ya que no llega a los 150 €. Ver en Amazon.

Especificaciones



Sistema operativo

Android One - v8.1 (Oreo) Actualizable a v9.0 (Pie)

Pantalla

Pantalla sin bisel de 5,99 pulgadas (15,21 cm)

Gorila Glass 5 Protección

Rendimiento

Procesador Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento interno, memoria no expandible

Cámara

Cámaras traseras dobles de 12 + 20 MP

Cámara frontal de 20 MP

Batería

Batería de 3010 mAh con carga rápida v4.0, carga hasta un 50% en 30 minutos

Conectividad Dual SIM: Nano + Nano con soporte VoLTE SIM1: Soporta 4G, 3G SIM2: Soporta 4G, 3G

Conectividad Características especiales Sensor de huella digital trasero No hay conector para auriculares de 3,5 mm.

Características especiales

Especificaciones

Sistema Operativo

Android One - Android v8.1 (Oreo) Actualizable a v9.0 (Pie)

Monitor

Pantalla sin bisel de 5.84 pulgadas (14.83 cm) con muesca

Gorila Glass 5 Protección

Diseño

Diseño delgado

Actuación

Procesador Qualcomm Snapdragon 636 Octa core

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 400 GB.

Cámara

Cámaras traseras dobles de 12 + 5 MP

Cámara frontal de 8 MP

Batería

Batería de 3060 mAh con carga rápida, carga hasta 50% en 30 minutos

Conectividad

Dual SIM: Nano + Nano (híbrido) con soporte VoLTE

SIM1: Soporta 4G, 3G

SIM2: Soporta 4G, 3G

Características especiales

Sensor de huella digital trasero

Desbloqueo facial

Toma de auriculares de 3,5 mm presente

Precio: ver en Amazon

Con un cámara de 48 MP, y batería de 3,500mAh, este móvil tiene muy buenas prestaciones y un precio ajustado.

Pantalla táctil

Dimensiones (mm)

160,10 x 71,20 x 8,70

Peso (gramos)

181.00

Capacidad de la batería (mAh)

3500

Colores

Azul, bronce

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)

6.30

Pantalla táctil

Sí

Resolución

1080x2520 píxeles

Relación de aspecto

21: 9

HARDWARE

Procesador

Octa-core de 2.2GHz

Procesador

Exynos 9609

RAM

4 GB

Almacenamiento interno

128GB

Almacenamiento expandible

Sí

Tipo de almacenamiento expandible

microSD

Almacenamiento expandible hasta (GB)

512

CÁMARA

Cámara trasera

48 megapíxeles (f / 1.7) + 5 megapíxeles (f / 2.2)

Flash trasero

Doble led

Cámara frontal

25 megapíxeles (f / 2.0)

SOFTWARE

Sistema operativo

Pie de Android 9

Conectividad

Wifi

Sí

Estándares Wi-Fi soportados

802.11 a / b / g / n

GPS

Sí

Bluetooth

Sí, v 5.00

NFC

Sí

USB tipo C

Sí

Número de tarjetas SIM

2

SIM 1

Tipo de SIM

Nano SIM

GSM / CDMA

GSM

3G

Sí

4G / LTE

Sí

Sensores

Sensor de huellas dactilares

Sí

Acelerómetro

Sí

Si pensabas que los móviles Android One no podían sorprenderte, aquí tienes un gama media alta que puede conseguirlo. Cinco cámaras nada menos tiene este Nokia 9 PureView. Ver precio en Amazon.

Pantalla táctil

Cristal

Dimensiones (mm)

155.00 x 75.00 x 8.00

Peso (gramos)

172.00

Clasificación del IP

IP67

Capacidad de la batería (mAh)

3320

Batería extraíble

No

Carga inalámbrica

Sí

Colores

Azul medianoche

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)

5.99

Pantalla táctil

Sí

Tipo de protección

Gorilla Glass

HARDWARE

Procesador

ocho nucleos

Procesador de hacer

Qualcomm Snapdragon 845

RAM

6GB

Almacenamiento interno

128GB

Almacenamiento expandible

No

CÁMARA

Cámara trasera

12 megapíxeles + 12 megapíxeles (f / 1.82) + 12 megapíxeles (f / 1.82) + 12 megapíxeles (f / 1.82) + 12 megapíxeles (f / 1.82)

Autoenfoque trasero

Sí

Flash trasero

LED

Cámara frontal

20 megapíxeles (f / 1.82)

SOFTWARE

Sistema operativo

Pie de Android 9.0

Conectividad

Wifi

Sí

Estándares Wi-Fi soportados

802.11 a / b / g / n / ac

GPS

Sí

Bluetooth

Sí, v 5.00

NFC

Sí

Infrarrojo

No

USB OTG

No

USB tipo C

Sí

Auriculares

Tipo-C

FM

No

Número de tarjetas SIM

2

Active 4G en ambas tarjetas SIM

Sí

SIM 1

Tipo de SIM

Nano SIM

GSM / CDMA

GSM

3G

Sí

4G / LTE

Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40)

Sí

SIM 2

Tipo de SIM

Nano SIM

GSM / CDMA

GSM

3G

Sí

4G / LTE

Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40)

Sí

Sensores

Desbloqueo facial

Sí

Sensor de huellas dactilares

Sí

Brújula / Magnetómetro

Sí

Sensor de proximidad

Sí

Acelerómetro

Sí

Sensor de luz ambiental

Sí

Giroscopio

Sí

Barómetro

Sí

Sensor de temperatura

No



Sistema operativo

Android One -Android v8.0 (Oreo) Actualizable a v9.0 (Pie)

Monitor

Pantalla de 5.5 pulgadas (13.97 cm)

Gorilla Glass 5 Protección

Diseño

Diseño delgado

Resistente al agua, IP67

Actuación

Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Octa core Processor

6 GB de RAM

128 GB de almacenamiento interno, memoria no expandible

Cámara

Cámaras traseras dobles de 12 + 13 MP

Cámara frontal de 5 MP

Batería

Batería de 3260 mAh con carga rápida v4.0

Carga inalámbrica

Conectividad

SIM única: Nano con soporte VoLTE

SIM1: Soporta 4G, 3G

Características especiales

Sensor de huella digital trasero

Toma de auriculares

Precio: ver en Amazon.

¿Dónde encontrar los mejores precios en móviles?

¿Quieres regalar un móvil y no sabes por dónde empezar? Puedes encontrar modelos con una buena cámara y gran batería por menos de 200 €. Marcas como Xiaomi por ejemplo destaca en la gama baja y media. .En el otro extremo la gama alta tienes iPhone, Samsung, Sony Xperia o Honor. Si lo que te interesa son móviles con pantalla grande, o con buenas cámaras también os vas a encontrar en Amazon.

Conseguir ese regalo que tanto buscas y que encima te salgan los gastos de envío gratis es posible. En Amazon tienes muchas ventajas como la la de tener tu Lista de bodas y conseguir una tarjeta regalo de 50 €. Los clientes Prime tienen además entregas gratuita y más rápidas en millones de productos.

Si en en todo el mundo hay 100 millones de estos clientes, ¿por qué crees será? Porque por 36 € al año tienes muchas ventajas. Suscripción a Amazon vídeo, donde tienes series y películas. Prime Music con toda la música que te gusta, Amazon Fotos para guardar en la nube tus fotos y mucho más. ¡Tienes un mes de prueba gratis para disfrutar de todas sus ventajas?