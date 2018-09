Dramático inicio de la Ryder Cup 2018

Comenzó la Ryder Cup y Brooks Koepa dio este viernes por la mañana un gran golpe en el sexto hoyo con el que pretendía hacer un green solo en uno, pero con la mala fortuna de que la bola se salió de la dirección que debía llevar y cayó en la cara de una seguidora, provocándole la pérdida de conocimiento así como una grave lesión en el ojo.



El golfista estadounidense, de 28 años, quería llegar del tee al green de un solo golpe y hacer un eagle pero el desafortunado resultado de ese gran golpe fue la lesión de una seguidora en el ojo.



Koepka reveló que está "rezando" porque no haya quedado ciega la mujer."No he recibido las últimas noticias sobre su estado de salud. De hecho, solo pregunté en el vestuario, y nadie lo sabía. Así que no tengo idea de lo que está pasando"