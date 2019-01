Intenta robar el móvil a la ‘Dama de Hierro’ de la UFC y le pide que llame a la policía para que deje de pegarla

Polyana Viana está considerada la 'Dama de Hierro' de la UFC y a un ladrón no se le ocurrió mejor idea que intentar robarle el teléfono móvil en plena calle con una pistola de cartón.

La luchadora, que enseguida se dio cuenta de que el arma con el que le encañonaba por la espalda no era de verdad, ya que la notó demasiado blanda, redujo al ladrón con varios golpes y una patada antes de llamar a la policía.

Polyana Viana sufrió una experiencia muy desagradable en las calles de Brasil. Un atracador intentó robarle el móvil a la 'Dama de Hierro' de la UFC y se tuvo que defender hasta que llegó la policía. El presidente de la UFC, Dana White, lo hizo público con un mensaje en las redes sociales y ya se han conocido todos los detalles del suceso: "La de la izquierda es Polyana y el de la derecha es el ladrón que intentó robarle".

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt