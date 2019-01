Muere a los 12 años un niño de la cantera del Infantil B del Granollers

Conmoción en el mundo del futbol y en particular en el del equipo del Granollers por el repentino fallecimiento de Àlex Parera, un jugador del Infantil B que tenía apenas 12 años de edad.

Su club lo ha hecho oficial a través de su cuenta de Twitter, donde las condolencias no tardaron en llegar.

"Àlex Parera, jugador del IB, nos ha dejado esta noche. Desde el club queremos enviar el más sincero de los pésames a familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Hoy todo el fútbol te tiene presente capitán. Una estrella que siempre brillará con luz propia. ¡Hasta siempre pequeño! DEP", dice el tuit

Àlex Parera, jugador del IB, ens ha deixat aquesta nit. Des del club volem enviar el més sincer dels condols a família i amics en aquests moments tant difícils. Avui tot el futbol et té present capità. Una estrella que sempre brillarà amb llum pròpia. Fins sempre petit! DEP. pic.twitter.com/gdF8xDryhk

También su anterior club, el Cardedeu, le escribió un mensaje en sus redes sociales:

"Este sábado nos ha dejado a Àlex Parera. Ha luchado y luchado como lo hacía en el campo de fútbol pero finalmente no ha podido ser. Siempre te recordaremos".

Aquest dissabte ens ha deixat l'Alex Parera. Ha lluitat i lluitat com ho feia al camp de futbol peró finalment no ha pogut ser. Sempre et recordarem. #T'ESTIMEMÀLEX.

FC Cardedeu. pic.twitter.com/YgKKLFe6gl