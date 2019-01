Muere a los 31 años la jugadora de baloncesto Carlota Egusquiza

La jugadora de baloncesto Carlota Egusquiza ha fallecido a los 31 años este jueves en Madrid, tras librar una larga batalla contra el cáncer. El equipo el Club Olímpico 64 en el que militaba y allegados a la familia confirmaban esta misma mañana la triste noticia, que tiñe de luto el baloncesto español.



'Loty', como era conocida por sus amigos, fans y seguidores, se sometía en la actualidad a un nuevo tratamiento para combatir su enfermedad, según han contado amigos de su círculo más cercano, pero desgraciadamente su cuerpo no ha podido derrotar al final el cáncer que tenía.



Recordemos que hace ahora un año, el 28 de enero de 2018, Carlota anunciaba su regreso a las canchas. En ese momento le contó al mundo que había superado, por segunda vez, el cáncer que padecía desde hacía dos años años, y que iba a volver a enfundarse la camiseta de su equipo, el madrileño Olímpico 64.



Y lo hizo, aunque para ello tuvo que superar muchas dificultades. Uno de sus tumores, concretamente el que tuvo en la ingle le había afectado bastante a la pierna. Perdió casi por completo fuerza en uno de sus pies y tuvo que jugar llevando una férula ortopédica. Pero no se amilanó, lo hizo y volvió a las canchas y no se cansó nunca de hacerle frente al cáncer.



En el 2017 se hizo muy famosa la emotiva carta que escribió a Yeray, jugador del Athletic Club de Bilbao, que padecía cáncer de testículos, y en la que le animaba a luchar contra la enfermedad como ella hacía.

Descanse en paz