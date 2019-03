Courtois desmiente que tenga una relación con Alba Carrillo: “no somos novios ni lo vamos a ser”

Las imágenes de una velada romántica de Alba Carrillo y Courtois hacían tambalearse el mundo del corazón. Pero a pesar de que la colaboradora del programa de Telecinco, 'Ya es mediodía' haya afirmado que está feliz y que su romance se consolida, según publica Cotilleo.es en exclusiva, las primeras declaraciones del futbolista no dejan en muy buen lugar a Alba.



Las primeras declaraciones de Courtois fueron obtenidas a la salida del colegio en el que estudia su hija. Como un padre más, el futbolista recogió a la menor y tuvo palabras con el fotógrafo de la agencia que nos vende esta información.



El futbolista asegura que entre él y Alba no hay vinculación sentimental alguna.



Se confiesa sobrepasado con los últimos acontecimientos, sobre todo tras la eliminación del Real Madrid, el equipo en el que juega, de todas las competiciones en las que participaba, además de la persecución mediática a la que se ha visto sometido desde que la revista Semana llevara su encuentro con la ex de Feliciano López en su portada.



Con firmeza el portero del equipo blanco madrileño afirma que:

"no somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobre pasando, y no podía imaginar que esto fuera así. He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvas a vernos juntos"