A pesar de lo mal que acabaron, Mourinho muestra su preocupación por Iker Casillas

El infarto sufrido por Iker Casillas ha provocado ubn aluvión de mensajes de cariño y llamadas de apoyo de todo el mundo hacía el portero. Incluso José Mourinho, que fuera entrenador suyo en el Real Madrid, se han preocupado por el estado de saludo del deportista tras sufrir un infarto. El entrenador luso ha asegurado que se puso en contacto de inmediato con los médicos del Oporto: "Está todo bajo control".

"Lamentó lo que pasó. Llamé al Oporto inmediatamente para saber que había pasado. Él está en buenas manos. El Oporto tiene un departamento médico fantástico, uno de los mejores con los que he trabajado"

Han sido las palabras de José Mourinho, a RT, al ser preguntado por el estado de salud de Casillas.

Recordemos que Mourinho y Casillas no terminaron de la mejor manera tras su etapa juntos en el Real Madrid. El entrenador ha asegurado que "todo el mundo sabe que, cuando le saqué del equipo, hubo algún enfrentamiento. No diría que fueron los egos si no un problema entre el capitán y el entrenador. No fue fácil para mí tomar esa decisión ni para él aceptarla. Pero tenemos una relación positiva".