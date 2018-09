Donald Trump estrena su nueva "Bestia" en Nueva York

Es en uno de los modelos mas especiales y espectaculares, a la vez que de los más esperados de ver por los amantes de los automóviles, la nueva y espectacular limusina presidencial de los EEUU se estrenó en Nueva York sin estridencias ni banda de música pero siendo objeto de todas las miradas.



Llamada coloquialmente "La Bestia" por medios de todo el mundo, debido a su enorme tamaño y su función de ser fortaleza acorazada rodante a prueba de casi cualquier ataque, esta mole blindada tuvo su estreno durante lo que será una semana cargada de eventos organizados por la ONU que reunirán a los principales líderes del mundo en Nueva York dentro del marco de la Asamblea General 2018.



El modelo Cadillac, diseñado más como un vehículo militar de apariencia civil que como un simple transporte de lujo, fue visto en la Gran Manzana donde trasladará al presidente Trump en su visita oficial a la ciudad de los rascacielos, un lugar donde el mandatario ha dejado su impronta en los imponentes rascacielos que ostentan la marca "Trump".

