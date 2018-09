Will Smith celebró su 50° cumpleaños de forma que casi no lo cuenta

Will Smith sorprendió a todo el mundo por la forma que celebró cumplir 50 años. El actor hizo una de sus 'locuras' y saltó desde un helicóptero sobre el Gran Cañón del Colorado.



Will documentó en un vídeo su gran salto en el que él, su familia, Alfonso Ribeiro y muchos espectadores se reunieron en Arizona para ver al 'Príncipe de Bel Air' lanzarse hacía la 'muerte'.



Según publica Exclusiva Digital, el actor fue volteado como si fuera un muñeco de trapo subiendo y bajando en su camino hacia el suelo y finalmente, tras un par de segundos desapareció de la vista de la cámara.



Una vez de nuevo en el suelo, Will dijo que la experiencia había sido "pura felicidad" y animó a otros a vencer sus miedos de esta forma