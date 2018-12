Robert De Niro pierde un diente minutos antes de salir al escenario para interpretar un monólogo

El gran Robert De Niro, de 75 años, perdió un diente mientras comía un trozo de pan tostado.



La estrella del "El Padrino", se quedó angustiado y tuvo que visitar a un dentista de urgencia, lo que provocó que llegará casi una hora tarde al escenario de un teatro en Birmingham para representar el monólogo "An Experience with... Robert De Niro", informó el dailymail.co.uk.



Por otro lado una fuente informó a The Sun:

"No podía creer su mala suerte cuando se cayó. Un dentista de emergencia tuvo que arreglarlo provisionalmente... Se va a arreglar el diente correctamente en su dentista habitual cuando regrese a Los Ángeles "



Pero De Niro vió el lado gracioso del percance dental porque el diente se le cayó cuando comía un troso de pan el día antes de comenzar a rodar un anuncio de la fábrica de panes ‘Warburton' ".