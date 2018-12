Leticia Dolera sigue metiendo la pata con su feminismo radical y le cae 'la del pulpo'

Leticia Dolera se ha 'adueñado' de la bandera del feminismo en las redes sociales y ahora es más noticia por sus meteduras de pata y salidas de tono que por su trabajo como actriz y directora de cine. Tras la polémica surgida por el despido de la actriz Aine Clotet por quedarse embarazada, Dolera se ha vuelto a convertir este fin de semana en el centro de las críticas en redes sociales.

La nueva polémica comenzó esta semana cuando se supo que la denuncia que ocho mujeres habían presentado contra Morgan Freeman por acoso sexual era un montaje creado por una periodista de cotilleos la CNN, que fabricó pruebas falsas para acusar al actor.

A partir de ese momento, según recoge Exclusiva Digital, los usuarios de redes sociales, auténticos fiscales y jueces populares que no perdonan ni una, recuperaron los mensajes que escribió Dolera cuando saltó la noticia de la falsa denuncia contra Freeman.

Ahora, viendo que todo había sido un montaje Dolera ha vuelto a escribir este sábado en su cuenta de Twitter, pero no para asumir su error, como debía ser lo lógico y todo el mundo esperaba, sino para hacer una gracia absurda muy propia de alguien que no da su brazo a torcer y que puede rallar sus pensamientos en la irracionalidad.

"Ya he llamado a Morgan Freeman para disculparme. Se ha quedado mucho más tranquilo. Todo bien", han sido las palabras que han encendido la mecha. Un tuit que al poco tiempo eliminó sutituyéndolo por este:

Tras la avalancha de odio que recibí la semana pasada y los mensajes exigiéndome pedir perdón a Morgan Freeman, hice un chiste para poner en relevancia que a Morgan no le afecta nada de lo que yo ponga aquí. Creo que no se entendió. Voy a quitarlo xq me sabe mal.