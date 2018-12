Michelle Salas, hija de Luis Miguel, expulsada de un restaurante en Estados Unidos por hablar en español.

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, reveló haber sido víctima de racismo en los Estados Unidos.



A través de un vídeo en Instagram, la modelo reveló que la echaron de un restaurante en Estados Unidos porque estaba hablando español.



"Estaba en un restaurante y una chica me dijo: ‘Por favor, no hables español', y yo me quedé como ‘¿qué?'. Y ella replicó ‘Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país'. Estaba muy enojada y me sentí cómo... es una larga historia o corta, como sea, no importa qué pasó después, lo importante es todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas o cómo te veas. Lo encontré muy acosador, muy intolerante y muy descortés", relató Michelle Salas en un clip en Instagram según pubclia Exclusiva Digital.

Michelle Salas es residente en los Estados Unidos, donde vive desde hace 9 años.