Macaulay Culkin recrea las escenas más famosas de 'Solo en casa' para un anuncio de Google

Han pasado 28 años desde que Macaulay Culkin interpretara el peronaje de Kevin McCallister en la pelicula 'Solo en casa', que le hizo famoso en todo el mundo.

Desde entonces habn pasado muchas cosas en la vida del actor que hora parece estar centrado en la música.

Cambió radicalmente de imagen y paso por unos años en los que parecía que se había dejado llevar por el 'lado oscuro' de la vida, pero en 2017 sorprendió al recuperar su aspecto de niño bueno de los 90.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3