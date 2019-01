Michelle Pfeiffer debuta en Instagram con una de sus escenas más icónicas

Michelle Pfeiffer no ha podido resistirse y ha abierto cuenta oficial en Instagram, y lo ha hecho con una de sus frases clásicas, que la la llevó a ser uno de los personajes favoritos de los amantes de los cómics, su "miau" de Catwoman en Batman



La escena en vídeo publicada por la actriz, es la que Catwoman sale de un centro comercial de Gohtam dando vueltas hasta posarse frente a Batman (Michael Keaton) y el Pingüino (Danny DeVito) y al verlos sólo pronuncia "miau" para a continuación explotar el edificio de atrás



Pfeiffer, en la descripción de su cuenta, subió una cita del poeta y músico canadiense, Leonard Cohen, la cual dice: "Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz (Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in)".