La SGAE denuncia por presunto fraude fiscal a Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés

La Sociedad General de Autores (SGAE) ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid un presunto fraude fiscal de evasión de impuestos cometido por algunos de sus socios, la mayoría personas jurídicas (editoriales musicales), así como al cantante Joaquín Sabina,( Pedro Almodóvar lidera la revuelta de 272 autores contra el jefe de la SGAE).



Según recoge Libertad Digital, la denuncia fue presentada el pasado miércoles por la SGAE, según un comunicado de la entidad de gestión de derechos musicales, por "unanimidad del Consejo de Dirección", que preside José Ángel Hevia, con el objetivo de "salvaguardar sus intereses" tras haber tenido conocimiento de "supuestas irregularidades que afectan a personas jurídicas que son socias", aunque la entidad no ha concretado ni su contenido ni contra quién va dirigida (El “hundimiento” de Fernández Sastrón, presidente de SGAE y ex de Simoneta Gómez Acebo).



Según consta en la demanda, a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, la denuncia afectaría además de a Sabina a otros artistas como Alejandro Sanz, Pau Donés (Jarabe de Palo) y otros músicos (El juez pone 63 millones de fianza a Teddy Bautista y otros 8 acusados del ‘caso SGAE’).



El diario citado anteriormente asegura en su información que los músicos se habrían ahorrado 70 millones de euros en impuestos al cobrar derechos de autor no como personas físicas sino a través de sociedades "sin personalidad jurídica propia", controladas en realidad por las multinacionales que editaban sus obras, "con Warner a la cabeza".



José Navarro Berry, representante de Joaquín Sabina, ha asegurado en declaraciones a Efe que, aunque no han recibido la denuncia, cree que está provocada por una lucha de poder interna dentro de la SGAE, y ha considerado que se trata de una "puñalada trapera" del presidente de la entidad recaudatoria



Por otro lado el representante de Joaquín Sabina ha dicho que no entiende la razón por la que, si la SGAE denuncia que estos artistas usaban sociedades pantalla para evitar el pago de impuestos, les ha seguido pagando por los derechos de autor. "Esta casa se ha convertido en un nido de ladrones. Que la intervenga el Gobierno de una vez por todas", ha pedido Navarro.



Por su parte, Pau Donés, otro de los artistas a los que según parce afecta la denuncia, se ha mostrado "estupefacto", según recoge El Mundo, en una carta en la que señala que el uso de sociedades para el cobro de derechos de autor denunciado por la SGAE lo "sugirió, aprobó, consensuó y practica desde hace más de 20 años" la propia entidad.