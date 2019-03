La desmadrada noche de Adele y Jennifer Lawrence en un garito gay de Nueva York

La cantante Adele y la actriz Jennifer Lawrence compartieron una divertida y loca "noche de chicas" en un garito de ambiente gay de Nueva York.



En algunos videos compartidos a través de las redes sociales, se puede ver la sorpresa que causó la llegada a 'Pieces' de las dos celebrities, en medio del show unas drag queens.

Randomly getting turnt with JeLaw and Adele. NBD. pic.twitter.com/xCeUTz4j4Y



Adele fue requerida por Brita Filter, la anfitriona del local, para que subiera al escenario, preguntándole su nombre y profesión, a lo que la cantante contestó: "De hecho, en este momento soy una madre y ama de casa".

Adele and Jennifer Lawrence at Pieces a gay bar in New York. #Adele #JenniferLawrence pic.twitter.com/z78g0LwNQ2