Una niña envía una carta a su madre que 'está' en el cielo y recibe contestación

Ella Lennon , una niña escocesa de cuatro años, redactó una preciosa carta a su madre Jennifer, que había fallecido hace cuatro meses de cáncer cerebral. Hasta ahí todo normal y mas en una pequeñina de esta edad. Pero la sorpresa fue cuando recibió respuesta escrita por un empleado anónimo del servicio postal.

La niña, vecina de la localidad escocesa de Kilmarnock, dirigió la carta al cielo, lugar en el que seguro estaría su madre, y en concreto a la siguiente dirección: 1 ángel en el Portón de las nubes, Cielo [1 Angel Gate in the Clouds, Heaven], tal y como informa el portal La República.

Pasadas 48 horas, la niña recibió una respuesta de parte del correo oficial de Escocia, Reino Unido.

La tía materna de Ella Lennon, Linda Ross, publicó este tuit en la red social del pajarito azul: : "Hoy un amable extraño del Royal Mail usó su tiempo para responder y hacer a una niña tan feliz [...] Su cara se iluminó con la sonrisa más grande, la que solo muestra a la gente increíble de este mundo. No puedo agradecerte lo suficiente"

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme