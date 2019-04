Gran indignación entre los concursantes de 'Supervivientes' por el caché de Isabel Pantoja

La confirmación de que Isabel Pantoja concursará en 'Supervivientes' ha generado multitud de reacciones de todo tipo y no todas positivas.

Mientras el entorno más ceracano de la tonadillera celebra con alborozo esta nueva aventura, con la que podrá solucionar sus 'comentados problemas económicos', los que ya han pasado por la isla o aquellos que han visto truncado su sueño no se muestran tan complacientes con su fichaje.

No hay duda que Isabel Pantoja va a ser, sin duda, la gran estrella de Paolo Vasile en la próxima edición de 'Supervivientes'. La tonadillera no solo su vuelta a la televisión saltando desde el helicóptero, sino que, además, se reencontrará en la isla con personas que de alguna manera han formado parte de su vida. Desde Omar Montes, ex de su hija Chabelita, hasta su çintima amiga, Chelo García-Cortés.

Pero no son pocas las voces que comienzan a hacerse por valorando de forma negativa este fichaje. Exconcursantes del reality que ven como la tonadillera ha disparado las cifras que se llevaban embolsando en los últimos tiempos. La última en hacerlo ha sido la cantante Yurena quien recién terminado 'GH DÚO', no ha dudado en calificar caché de la tonadillera de 'escándalo'.

"Es un escándalo", asegura la exsuperviviente y exgran hermana según recoge Lecturas. "El problema lo tendrá quién se lo paga". La hija de mArgarita Seisdedos parece que no ve con buenos ojos esta situación, aunque disculpa a la tonadillera de cierto modo. No han sido tan benevolentes otras habitantes de los Cayos que guardan con la cantante una enemistad más que manifiesta, como su exempleada Dulce o la viuda de Chiquetete, Carmen Gahona.

Pese a que el dineral que pagará Mediaset por tener a Pantoja entre el elenco de concursantes no va a ser poco (y nunca sabremos a ciencia cierta cuanto es), Carlota Corredera aseguraba que las cifras que se barajaban no eran ciertas. La presentadora comunicaba que, en ningún caso, la cadena desembolsaría tanto dinero por ningún rostro conocido. Y si lo dice Corredera es 'dogma de fe'