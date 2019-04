Muere a los 16 años la actriz británica Mya-Lecia Naylor

La actriz británica Mya-Lecia Naylor, conocida por producciones como 'Millie Inbetween' y 'Almost Never', falleció el pasado domingo 7 de abril, a los 16 años, aunque la noticia de su muerte no se ha conocido hasta ahora.

"Lamentamos tener que contar que Mya-Lecia Naylor ha muerto. Era muy querida en la familia de la BBC, además de una actriz, cantante y bailarina con enorme talento", ha informado la cadena británica a través de su web.



La joven sufrió un colapso que le llevó a la muerte, según informa el ente publico británico

Nacida en 2002 en la ciudad de Warwickshire (Reino Unido), Mya-Lecia Naylor estaba a punto de encarnar el que fácilmente habría sido el papel de su vida gracias a la serie 'The Witcher'. El personaje que iba a interpretar todavía no ha trascendido, tal y como informan en Comic Book.

La actriz Emily Attack, su compañera en 'Almost Never', le han rendido un cariñoso homenaje en Instagram.