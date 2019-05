Otras parejas a las que como a Violeta y Julen se les acabó el amor en 'Supervivientes'

Violeta y su novio Julen protagonizaban este domingo la ruptura de su relación en directo durante debate de ‘Supervivientes' pero no han sido los primeros ni los únicos en poner punto y final a su relación en el reality de Honduras. Antes que ello, hubo tres las parejas a las que se les terminó el amor.

Rosa Benito y Amador Mohedano

La final de ‘Supervivientes 2011' se vio empañada por la discusión de Rosa Benito y Amador Mohedano en directo. Jorge Javier Vázquez sacó el tema de la intensa amistad que la ganadora del reality había tenido con José Manuel Montalvo en Honduras y al marido de la que fuera colaboradora de ‘Sálvame' no le gustó nada.

El "déjate de bromitas" que Amador le dirigió al presentador fue el detonante de la discusión. Rosa Benito giró su cabeza, le dedicó una mirada fulminante y no dudó en mandarle un mensaje de lo más claro:"Este es mi momento y quiero vivirlo. Quédate en casa si no lo aguantas".

Fue un encontronazo de lo más duro, que solo era el aperitivo de lo que vendría después. Tras aquel choque que protagonizaron la ganadora de ‘Superviviventes 2011' y su marido en la final del concurso, ambos decidieron poner punto final a su matrimonio, poco tiempo después.

Oriana y Tony Spina

La del 2014 fue una edición marcada por la victoria de Abraham García y la ruptura de Tony Spina con Oriana. Todo ocurrió cuando los padres del extronista acudieron a Honduras para enseñarle una publicación en la que se veía a su chica en actitud cariñosa con Adrián, exconcursante de ‘GH 14'.

Tony no se lo pensó dos veces. Solo ver la portada de la revista le fue suficiente para tomar la decisión de poner punto y final a su relación. "Oriana para mí no existe", dijo mientras sus padres intentaban tranquilizarlo. "Tiene que coger todas las cosas de mi casa e irse ya", dijo rotundo el concursante.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Otra de las grandes rupturas que no podíamos olvidar fue la que Sofía Suescun y Alejandro Albalá protagonizaron en los Cayos Cochinos. El exmarido de Isa Pantoja voló a Honduras para zanjar su relación, después de haber visto como su novia flirteaba con el modelo Logan Sampedro.

En un marco incomparable, ambos compartieron una velada ‘romántica' en la que Sofía pudo llenarse el estómago, mientras Alejandro sacaba todo lo que se había callado durante semanas. "Ella y yo no estamos juntos. Ella es una persona y yo otra. No hay relación ninguna. No puedo estar con una chica que me niega delante de toda España y me hace quedar en ridículo", dijo muy enfadado