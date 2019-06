El truco de Kim Kardashian para llevar los pechos levantados cuando va sin sujetador

Estamos acostumbrados a ver a Kim Kardashian luciendo su generoso trasero así como sus pechos, los cuales siempre incumplen la ley de la gravedad.

A la más famosa del clan familiar Kardashian le gusta lucir sus redondeadas curvas, y para ello no duda en ir con vestidos transparentes y escotes de auténtico vértigo sin llevar ropa interior.

Pero ¿cómo consigue que sus pechos se mantengan firmes y no se muevan o se salgan de su sitio?.

La propia celebrity explica uno de sus trucos, que por cierto es bastante simple: el esparadrapo. "Los sujeto con cinta adhesiva para hacer el efecto de levantarlos y, aunque me lleva un poco de tiempo, el resultado merece la pena", asegura Kim.

Pero, ¿qué esparadrapo es el más adecuado? Según Kim sirve desde cinta adhesiva normal a cinta de embalaje, pero su favorita es sin duda "la cinta gaffer, que es la que pega mejor".





Su consejo final es muy importante: "Asegúrate antes de ponértela de que no te has embadurnado con lociones o aceites porque entonces no pega". Y añade otra cosa también importante que te va a gustar menos: "Prepárate para cuando llega el momento de quitártela...".