Angel Garó se siente engañado por 'GH VIP': "Si me lo llegan a decir, no hubiese entrado"

Es algo a lo que ya estamos acostumbrados pero no por ello deja de ser algo sucio y poco ético, pero así es cierto tipo de televisión que se práctica.



Los concursantes de los realities de Telecinco, 'Gran Hermano', 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes' siempre se han quejado de como manipulan la edición de imágenes que se emiten.



Tras el rifirrafe que protagonizó Ángel Garó con todos los concursantes de la casa de 'GH VIP 6' el humorista, como buen profesional del espectáculo (el único que está en la casa que es conocido por su trabajo) quiso aclarar lo sucedido justificándolo en cierta forma:

"La conversación de la mesa fue más larga. Llevábamos dos reuniones, habéis sacado trocitos y lo habéis montado y queda bien, pero no se ajusta a la realidad. Y el que vea el 24 horas sabrá que...".

Un comentario que a Jorge Javier Vázquez le sentaba como una patada en la entrepierna ya que deja en evidencia al programa, y lo cortaba en seco.

"Ángel, Ángel, por favor. Lo voy a decir solo una vez. No dudemos del trabajo de guion que hace el equipo de este programa, por favor. No me quiero enzarzar en esta batalla porque llevamos ya muchas ediciones de ‘Gran Hermano'"

decía de manera sosegada pero en tono y rictus muy serio que dejaba ver que no estaba dispuesto a seguir por ese camino. Hábilmente Garó daba una larga cambiada al 'mihura' de Vázquez y le decía: "Yo solo digo que invito a la gente a ver el 24 horas"

Jorge Javier, quizá dándose cuenta que con su comentario había levantado más el interés de los espectadores sobre el tema de la edición de imágenes, contestaba ya de manera conciliadora: "Y yo estoy totalmente pegado a él y desayuno, como y ceno con vosotros. Esto es lo que os puedo decir".



Pero más importante que este cruce de comentarios, según recoge Exclusiva Digital, y que quizá pasó desapercibido por el tono relajado en que sucedió fue la conversación de Angel Garó con el 'Súper' en el confesionario.



El humorista andaluz dejaba claro que lleva fatal no tener intimidad a la hora de ir al baño:

"Si me lo llegan a decir, no hubiese entrado, pero ahora ya no me voy a ir. Nadie me dijo que tenía que ducharme, cagar y tirarme pedos delante de mis compañeros"

asegurando que "por eso no he ido a 'Supervivientes' a pesar de las veces que me lo han ofrecido. Tampoco me dijeron que iba a entrar en un zoológico con una llama, un burro, una vaca, gallinas" añadiendo "Es como si me contratan para ir a un teatro elegante en San Sebastian y es una cuadra donde tengo que actuar"