Corrigiendo a Jorge Javier: Ni Pantoja le exigió disculpas, ni la bandera que dice es la española

Resulta curioso ver como se transforman comentarios que han sido hechos en público y están grabados de forma que resulten beneficiosos o literarios para quedar bien uno. Esto es lo que hace Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista Lecturas donde escribe sobre la llamada de Isabel Pantoja y falta a la verdad de manera notoria.



Nos va a permitir el presentador estrella de Telecinco que le corrijamos, sin que sirva de precedente, sus errores al respecto.



Según recoge Exclusiva Digital, en su tribuna de opinión en la revista catalana que dirige Luis Pliego, el de Badalona afirma:

"Exige Isabel Pantoja que le pida perdón de la misma manera que según ella la lastimé: con atril y bandera española incluida. No puedo pedir perdón cuando no lo siento. Y si tuviera que hacerlo lo haría en privado, cara a cara, mirándola a los ojos, no haciendo un espectáculo del mismo. Apostilló la cantante que no era de recibo lo que le había dicho "A una mujer", que fue su particular -y demagógica- manera de subirse al carro del Me Too. No estaría de más que esa visión feminista del mundo la aplicara cuando habla de su hija"

En primer lugar habría que aclarar que Isabel Pantoja no te ha exigido nada, a la pregunta que le hizo Carlota Corredera sobre la posibilidad de retomar vuestra amistad, la tonadillera afirmó que para ello sería necesario que pidieras perdón en las mismas condiciones que cuando lanzaste tu veneno hacía ella: En un atril, con corbata, una bandera al fondo...



Otro punto importante es que la bandera no es la de España como dices, la bandera que ondeaba y pide Pantoja que este presente es ese trapo enseña de 'Sálvame' que cual pendón pirata representativo de tus huestes se exhibía detrás de ti el día de autos.



Lo demás son valoraciones tuyas que pueden ser verdad o no, pero lo que es, es y lo que no es, pues no es.



Las cosas claras y el chocolate espeso