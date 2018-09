Leticia Sabater responde a Noemí Galera tras llamarla bizca en ‘OT’

Noemí Galera estrenaba la gala 0 de "Operación Triunfo" estrellándose con un desafortunado comentario hacia Leticia Sabater.

Unas palabras que dentro de un contexto más intimo pudieran ser divertidas, pero que dichas en público por una profesional como Galera, chirriaron demasiado.

Como recuerda Exclusiva Digital, Noemí protagonizaba el momento 'metedura de pata' de la gala cuando tras verse su cara en la cámara se dirigía a Roberto Leal con unas palabras aparentemente inofensivas: "Oye, yo me veo bizca. ¿No lo veis? Estoy bizca, parezco Leticia Sabater".

Comentario que provocó que las beligerantes redes sociales reaccionaran llenado de comentarios sobre lo ocurrido.

La contestación de Leticia Sabater no se ha hecho esperar, pero al contrario de lo que hizo Galera, su respuesta ha sido en todo cordial y amable:

"Aunque ya no sea bizca, porque me operé y salió genial todo, me encanta que se acuerde de mí ya sea por una cosa o por otra y que al final esté presente en un grandísimo programa como es Operación Triunfo"