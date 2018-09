La entrevista de Toñi Moreno a Elena Ballesteros que le va a costar una 'pasta' al capo Vasile

La delgada línea que separa en televisión la publicidad tradicional, el placement o la publicidad que trata de pasar desapercibida, como tal es muy sutil y a veces difícil de distinguir (Gloria y hundimiento: cinco famosos destrozados por Paolo Vasile después de exprimirlos al máximo ).



En ocasiones te pueden estar metiendo un producto por los ojos y el espectador no lo percibe como publicidad explicita, sino como una novedad o algo similar (El capo Paolo Vasile ordena que Telecinco emita 'a traición' la bronca familiar de las Campos).



La CNMC ya ha puesto importantes sanciones a Mediaset España por casos como lo descrito anteriormente, y este sábado, tenía lugar uno que parece claro y evidente.



El programa 'Viva la vida' que presenta Toñi Moreno las tardes de los fines de semana en Telecinco, ha lanzado una revista, que edita el grupo editorial de la revista Semana, y unas zapatillas, denominadas VLV Sneakers, que publicitan como las de la presentadora y que llevan escrito en el lateral de cada zapatilla el nombre del programa.



Unas zapatillas que, como anuncian en la web de Telecinco, están elaboradas con materiales de gran calidad y que se pueden comprar en www.xyonco.com



Hasta aquí, y como cuenta Exclusiva Digital, todo perfectamente legal y valido, hablamos de merchandising, una técnica comercial de venta para generar ingresos valiéndose del nombre popular de algo o alguien



Pero ayer, en un gesto que puede pasar desapercibido a los ojos del espectador, el programa hacía una clara publicidad de estas zapatillas cuando Moreno, al finalizar la entrevista a su invitada, Elena Ballesteros, le regalaba un par de estas zapatillas, diciendo además que no se las iba a regalar al público.



La actriz recibía el regalo con alegría y lo primero que hacía era mostrarlo al público, pudiéndose ver claramente las zapatillas con el nombre del programa escrito en el lateral.



Así las cosas, no sabemos si la CNMC tomará cartas en el asunto, aunque por cosas menores las ha tomado y sancionado con multas importantes a los 'infractores'.