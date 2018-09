Isabel Pantoja hunde a Kiko Hernández al teléfono: “¡Te he visto correr con un susto que te cagabas vivo!”

No cabe duda que parece le ha cogido gusto al teléfono y a Telecinco. Isabel Pantoja entraba esta tarde de lunes de nuevo a través de la línea telefónica al llamarla Kiko Hernández y la tonadillera descolgar su móvil

Como recoge Exclusiva Digital, es la tercera vez en 10 días, y la segunda en menos de 24 horas que Pantoja atiende a la cadena de Vasile, lo que empieza a oler como en Dinamarca. Pero ¿por qué lo hacía hoy? Isabel pare que lo tiene muy claro, porque ni nada de lo que esconderse: "¡No me tengo que defender de nada!"

Todo sucedía cuando Kiko Hernández marcaba él que creía que era el teléfono de Isabel Pantoja y para sorpresa suya la cantante ha descolgado. La cara del colaborador era un poema y lo decía todo. Hernández pasaba enseguida el móvil a la presentadora de turno de hoy, Nuria Marín, pero Isabel quería hablar con él, que era quien había llamado: "¿No me quería llamar Kiko Hernández? ¡Que se ponga él!" decía la cantante. Kiko obedecía como un escolar y acobardado le daba la razón en su conflicto con Dulce, la ex niñera de su hija, pero Isabel le ha contestado con un zasca memorable: "¡te he visto correr con un susto que te cagabas vivo!".

Y es que Isabel no tiene ningún problema en hablar alto y claro, lo raro es que lo haga tan seguido, ahora que está su hija Chabelita en 'GH VIP', y siempre con Telecinco: "¡No me tengo que defender de nada ya!", ha dicho en alusión a la pena carcelaria que cumplió: "Quiero decir algo porque no me tengo que defender de nada ya ¡ya no me tengo que defender!"