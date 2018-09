Por muchas llamadas de Isabel Pantoja a Telecinco, ninguna será como la de Canal Sur

Isabel Pantoja está ocupando estos días la actualidad informativa de la crónica social y televisiva tras las llamadas de teléfono que ha realizado a distintos programas de Telecinco, dos veces a ‘Sálvame' y otra al ‘Debate: GH VIP' para hablar con su hija Chabelita.



En estas tres llamadas, las de ‘Sálvame' de larga duración, hemos oído a una Isabel con distintos tonos de ánimo, desde la tristeza y el desamor hasta la soberbia, prepotencia y el rencor. Unas llamadas, sobre todo la primera, que han hecho subir el share de ‘Sálvame', llenando de contenidos los programas de Telecinco, hasta tal punto que Paolo Vasile la envió un ramo de flores para ver si acercaban posiciones tras el distanciamiento producido en esarelación de amistas 'amor odio' que mantuvo con Jorge Javier Vázquez la tonadillera.



Sobre lo que ha dicho Pantoja en estas llamadas, todos los medios lo han recogido, pero nosotros queremos recordar la que fue la llamada telefónica de Isabel Pantoja por antonomasia y que tuvo lugar el jueves 26 de septiembre del 2002, mañana se cumplen 16 años, y la cadena destinataria de la misma Canal Sur.



Una llamada cuyo vídeo es sin duda el más visto de la historia de los zapping de la televisión, y que mostraba a aquella Isabel prepotente, altanera, soberbia, que jugaba en casa y echaba bilis por la boca.



Para los que no recuerdan lo que pasó, y para los que lo recuerdan pero no saben porque se produjo la llamada, vamos a relatar cómo sucedieron los hechos.



El miércoles 25 de septiembre del 2002 La1 de TVE emitía en su prime time el programa ‘Tiempo al tiempo' que presentaba Concha Velasco, y en el que al cumplirse el aniversario de la muerte de Paquiirri habían llevado al plató a Teresa Rivera, hermana del torero muerto en la plaza de toros de Pozoblanco.



Entre los colaboradores que se encontraban para entrevistar a Teresa se encontraba la periodista Pepa Jiménez, quien al igual que el resto de compañeros preguntó a la invitada sobre temas relacionados con su hermano desaparecido trágicamente.



Hasta aquí todo normal y sin nada destacable, pero al día siguiente en Canal Sur, en el programa ‘Bravo por la tarde', que producía la misma productora que el de Concha Velasco, y que presentaba con gran éxito de audiencia Agustín Bravo, estaba también como colaboradora Pepa Jiménez, y obviamente trataron la entrevista que había concedido Teresa Rivera el día anterior.



En un momento dado de la tertulia, Nico, el productor ejecutivo del programa y socio de la productora, hacía una seña a Agustín diciéndole "está Isabel Pantoja al teléfono, dejalá hablar".



Isabel Pantoja, que no había entrado el día anterior por teléfono en La1 para rebatir lo que tuviera que rebatir a su cuñada Teresa Rivera, presa de un ataque de nervios, como en su momento nos contó Diego Gómez -su pareja en ese momento- llamaba fuera de sí, gritando, sabiendo que jugaba en terreno propio. Amparada con la medalla al merito de Andalucía dada por la Junta de Andalucia, por su buen amigo Gaspar Zarrias como amo y señor de la cadena autonómica andaluza, la tonadillera disparaba contra todo y contra todos, principalmente contra la familia Rivera y contra la periodista Pepa Jiménez (el mensajero que solo había hecho su trabajo) e insultaba y faltaba al respeto a la profesional.



Jiménez aguantó el chaparrón hasta que en un momento determinado, ante las sarta de improperios que soltaba Pantoja , comentó a Agustín Bravo: "se le ha ido la olla".



No vamos a transcribir la llamada, nada mejor que verla para sacar conclusiones, pero es curioso ver las diferencias en tono y actitud que muestra Isabel Pantoja en su llamada del 2002, y en las realizadas estos días a Telecinco, en las que casualmente, cuando fue preguntada este lunes a través del teléfono de Kiko Hernández sobre la llamada a Canal Sur, dijo que de eso no quería hablar.



Como siempre, el original siempre es el mejor y no admite copias ni imitaciones