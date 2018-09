Omar estalla contra Chabelita Pantoja al ver los 'cuernos' que le pone con Asraf en 'GH VIP'

Omar Montes, novio o pareja sentimental de Chableita Pantoja, visitaba el plató de 'GH VIP 6: Límite 48 horas' para explicar en qué situación se encuentra su relación con la hija de Isabel Pantoja.



Si bien cuando ha empezado la gala estaba molesto pero había cierta ironía y guasa en sus respuestas a Jorge Javier Vázquez, según avanzaba el programa su malestar ante la actitud de su novia iba a más. Al ver las imágenes de Chabelita en la cama con Asraf y los comentarios entre ellos, estallaba y avisaba que en cuanto vea a Isa romperá con ella



Esta situación devenía después de hablar con ella el lunes en la casa de Guadalix y pedirle que se alejara un poco de Asraf, Omar Montes afirmaba que está decepcionado con su chica. Ha visto que nada más irse él de su visita a la casa se fue con el concursante, que durmió con él y que han estado toda la mañana sin despegarse.



Tan molesto estaba, que por sus palabras parecía dar a entender que se está plateando romper con Isa Pantoja:

"Estoy dolido, yo solo le pedí que me respete, si está conmigo y me quiere más de 10 como me dijo, a los diez minutos no te vas otra vez a acostarte con el otro. Como yo soy un hombre, no soy un niñato, tengo 30 años, no voy a consentir eso".

Si el hecho de que no le hiciera ningún caso en su petición de que se alejara de Asraf ha molestado a Omar, mucho más lo ha hecho ver que daba más explicaciones a Asraf por dicho encuentro de las que le dio a él mismo. Y claro, si hay alguien a quien más le duelen las cosas es a las abuelas, por lo que la abuela de Omar se ha posicionado contra Isa: "Me llamó llorando y me dijo ‘esta tía no te respeta y no te merece".



Según recoge Exclusiva Digital, Omar no puede más y al ver a Isa Pantoja dando explicaciones a Asraf de la breve visita que tuvo con ella, haciendo comentarios más propios del tonteo que de una simple amiga, explotada en el plató de ‘GH VIP: Límite 48 horas'. "Yo necesito una mujer que me entienda, me comprenda y me respete. Está jugando a dos bandas", aseguraba Omar.



Sobre Asraf también tenía mucho que decir:

"Es un falso, dijo en el casting que Isa no le gustaba, pero se arrima a ella porque es una fortaleza en la casa. Ese tío no vale una mierda porque no tiene palabra y no respeta a las mujeres que tienen hombre".

Jorge Javier Vázquez quería saber si, visto lo visto, siguen siendo pareja y Omar ha sido claro: "Soy novio de Isa hasta que la vea y la deje, por televisión no puedo, soy un caballero".



Vamos a ver cómo reacciona Omar tras ver lo que ha sucedido hoy miércoles en Guadalix entre Chabelita y Asraf. Explotar va a ser poco y con razón.