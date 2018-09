Jorge Javier Vázquez defiende a Chabelita cargando violentamente contra Rafa Mora

Chabelita Pantoja se derrumbaba al llegar al plató de 'Gran Hermano VIP' tras haber sido la primera s expulsada del reality cuando le ponían la llamada que hizo su madre a 'Sálvame' cuando ella estaba dentro del concurso. A consecuencia de esto Chabelita afirmaba: "Le daré a mi hijo el amor que a mí me ha faltado", añadiendo que la llamada de su madre le ha perjudicado en su concurso.



Pero Rafa Mora ha argumentaba este viernes en 'Sálvame' en contra de Chabelita explicando que hizo una entrevista con quien ha sido enemiga de su madre, Mila Ximénez, recordando que quien nomina en el reality no es la audiencia, sino sus compañeros.



Un comentario que, según recoge Exclusiva Digital, hacía explotar a Jorge Javier Vázquez quien saltaba contra Mora enfurecido.

La discusión que mantenía el presentador con el colaborador se desarrollaba de la siguiente manera:



Rafa: "Yo quiero decir que a mi me despertó nostalgia ver a Isa llorando en un plató, al final es una nena, jovencita, la he visto desde que era un moquillo así, pero tengo que decir una cosa, dice que no era el momento para que su madre realizase la llamada, bueno Isa tampoco era el momento para que hicieses una portada días antes de entrar en el reality con la persona que más hostias le ha dado a tu madre desde hace 10 años (Mila Ximénez). Y luego atribuir también a la llamada esa cuando ella sale y dice 'ahora entiendo el porqué estoy aquí'. A ver Isa, ¡que tu madre no es la que nomina! Nominan los concursantes ¿no?."



JJ Vázquez: "Es acojonante que tú que te consideras amigo de la familia te descojonas de la manera de hablar de la niña por defender a la madre y al hijo. Venga hombre, eso es de vergüenza Rafa. ¡Así funciona! ¡Es acojonante! De verdad me parece que la niña como no va a hablar así si los amigos os ponéis también al nivel de los familiares. ¡Iros a tomar por saco hombre!. Qué poca delicadez de verdad, Es que ya hablas como un Pantoja, es que os imbuis del espíritu. Os ponéis la túnica de los Pantoja y podéis dar hostias a quien os de la gana"



Rafa: "Si me condicionas yo no puedo hablar tío. Yo te tengo mucho respeto y con lo que dices me dejas ya chafado, me dejar muerto de verdad tío. Tendré que dar mi punto de vista Jorge"



JJ Vázquez: "Si, pero ¿cómo lo haces? echándola por tierra. Me ponéis de los nervios"



Rafa: "Lo que yo quiero decir es que al final ella dice que le expulsan por una serie de cosas que yo no comparto . Al final si Isa no hubiese estado nominada, que la han nominado sus compañeros, no la hubieran podido expulsar. Su madre en la llamada dice que su hija esté a gusto en el reality. Ella prefiere que su hija esté dentro del reality. Por lo tanto no le demos la vuelta y digamos que por su culpa la han echado"