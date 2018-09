Omar Montes se mete en la cama con Techi, 24 horas después de dejar a Chabelita Pantoja

Omar Montes, el 'ex novio' de Chabelita Pantoja y nuevo son cursante de 'GH VIP' ha tardado menos de 24 horas en olvidar a la hija de Isabel Pantoja y se ha metido en la cama con Techi.



Pasadas las primera 24 horas como concursante de pleno derecho en la casa de Guadalix de 'GH VIP', el cantante y ex boxeador se ha mostrado en una actitud acaramelada con Techi y, para prueba de ello han protagonizado un nuevo 'edredoning' camero



Tras la ruptura en directo con su ex por no soportar que Isa Pantoja se metiera debajo del edredón con Asraf, el cantante se la ha devuelto en cuanto ha tenido oportunidad, haciendo exactamente lo mismo con Techi con quien ha pasado la noche muy acaramelado, con caricias, miradas y masajes sensuales por la espalda y la cabeza, hasta que llegaba la hora de dormir, todo ha estallado.



La secuencia de cómo se ha producido el 'edredoning' o 'guarrería española' que diría el recordado Chiquito de la Calzada, ha sido muy sencilla. Según recoge Exclusiva Digital, al principio, comenzó hablando Techi sobre su novio y el miedo a que éste le dejara, a lo que Omar fue bastante claro con ella: "Yo por lo que he visto también te hubiera dejado. Es lo que le decía a Isa: no la hagas y no la temas". Sin embargo, lejos de enfadarse, se cogían de la mano y empiezan a acariciarse el pelo.



Los cariños y miraditas cómplices entre ambos siguieron produciéndose. De hecho, a eso de las 01:10 de la madrugada, estaban los dos tortolitos hablando en el jardín de una forma muy acaramelada, con sonrisas cómplices, cogidos de la mano y caricias que ya hacían intuir lo que iba a pasar minutos más tarde



Y esto sólo era el principio de una historia que seguro traerá 'cola'. A las 03:00 horas de la madrugada, los dos tortolitos se metían en la cama y comenzaba el 'show', ella le hace un masaje en la cabeza, la temperatura subía y, para sorpresa de todos los concursante que estaban en la habitación, se echaban n la manta por encima. Lo que pasó a partir de ahí, es un misterio.



Ya lo conocemos, respiración agitada, suspiros, ruididtos... según Makoke, "los movimientos ya son bestias" e incluso ha imitado lo que ella ha podido escuchar, algo como "chong, chong, chong". Asraf no daba crédito, como si le estuvieran robando a él la chica: "Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están follando?". Un 'edredoning' que ha enloquecido a toda la casa y que ha dejado un momento único tan sólo 24 horas después de que Omar dejase a su ex novia y Techi se despidiese de su mejor amiga de la casa.