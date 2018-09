Terelu y Mila como dos "pandilleras" a punto de llegar a las manos en un violento enfrentamiento

Nuevamente esta semana el plató de 'Sálvame' se convertía en campo de batalla lingüístico que estuvo a punto de llegar a las manos. En esta ocasión fueron Terelu Campos y Mila Ximénez quienes se enfrentaban de manera violenta, según recoge El Confidencial, tras unas declaraciones de Makoke en 'GH VIP 6'.



La ex mujer de Kiko Matamoros mostraba su tristeza al contar que su hija Anita se va a vivir a Milán, lo que desataba irónicos comentarios por parte de Mila Ximénez, quien de todos es conocido que no es santo de su devoción:

"Ni que se fuera a Kosovo. ¿Ella no sabía que se iba a Milán? Sí. Si tiene que arreglar las cosas que lo haga antes de entrar en la casa. No ahora"

Terelu Campos, amiga de Makoke, salía en defensa de la concursante de 'GH VIP' y le espetaba a Mila:

"Que pague Kiko Matamoros lo que ha hecho Kiko Matamoros, no Makoke. Kiko me ha hecho muchas cosas y yo no puteo a Makoke"

refiriéndose a que la ex mujer de Manolo Santana se ceba con Makoke por la enemistad que tiene con Matamoros.

Mila, en el tono que utiliza habitualmente cuando está enfadada o discrepa en algo, respondía que lo paga con quien le da la gana:

"Mis temas con Makoke son mis temas y yo lo pago con quien me da la gana. Igual que ella paga en este plató conmigo lo que le da la gana. Yo juzgo lo que me da la gana"

enfatizando a gritos la palabra "gana" una y otra vez.

Según recoge Exclusiva Digital, la hija mayor de María Teresa Campos, trataba de hacerse oír entre los gritos de su compañera y le decía que '"tú vas siempre por libre, te crees en posesión de la verdad y muchas veces no la tienes". Ximénez, lejos de bajar el nivel de agresividad, seguía atacando: "Tú a Kiko no le dices nada. Por lo tanto, a callar ya".



"Tengo cero relación con Kiko y tú lo sabes", le respondía Terelu mientras se encaraba con su compañera, un tenso instante digno de un duelo de pandilleros, teniendo Kiko Hernández, presentador ese día del programa, que separar a las colaboradoras por miedo a que el enfrentamiento fuera a más y el problema al final fuera para Telecinco. Las últimas palabras de Campos antes de cambiar de tema eran: "Ahora, por una vez, Terelu no se calla".