Makoke se rompe al oir lo que Kiko Matamoros ha dicho de su hijo Javier Tudela

Makoke ha perdido el amor. Para ella Kiko Matamoros es el pasado y en principio no le afecta nada de lo que diga, pero sí se rompe emocionalmente cuando habla de sus hijos, sobre todo, por lo que su ex ha dicho de Javier Tudela.

Además, según recoge la web de T5, confiesa que le encanta gustar, que se está divirtiendo y, aunque niega haber intimado con nadie desde que se separara, sus gestos dicen lo contrario que sus palabras...

Para Makoke, Kiko Matamoros ha sido un "ingrato". Tras la exclusivas que ha dado su exmarido parece encontrarse dolida pero afirma que ese hombre ya es pasado. Sin embargo, Makoke se ha roto hablando de sus hijos, sobre todo por Javi, ya que no entiende las críticas de Kiko. "No entiendo cómo arremete contra Javi porque sabe que lo ha pasado mal con el tema de su padre, sabe que ha sido muy difícil", ha explicado.

A Makoke no le hace daño cosas que dice Kiko Matamoros , como que se casó con ella a modo de ‘regalo'. Cree que este tipo de declaraciones son previsibles y el estilo de su ex, y afirma que le ha dejado de querer "absolutamente". Además, ha descubierto facetas de su vida que desconocía y se debate entre ciertos sentimientos: "Más que asco me da tristeza y pena".

En cuanto a la deslealtad que el propio Kiko ha confesado (y que al parecer duró más de dos años), cree que no fue para tanto: "Creo que él lo pinta más de lo que realmente es porque le gustaría pintar eso, él ha pintado una realidad mucho peor de lo que es"

"Me tenía que haber separado hace diez años"

También habló Makoke en ‘Sálvame' de su primera crisis con Kiko y es que cree que debieron separarse en aquel momento. Fue hace diez años, ella volvió "con mucha ilusión" pero cree que él no: "He disfrutado en estos años, pero sobre todo hace cuatro tendría que haberlo dejado".

Está dispuesta a rehacer su vida y ya lo está haciendo. Makoke es una mujer muy sensual, le gusta gustar y confiesa que se lo está pasando estupendamente. De hecho, afirma que le gustaría "despertar" con otro y, aunque dice que no ha intimidado con nadie desde su ruptura, su sonrisa pare decir más que ella