Tania Llasera: "Sé mucho de sexo pero no practico"

Tania LLasera, presetnadora de Mediaset España, ha escrito un libro sobre el sexo y es toda una experta enesa materia...Sin embargo, según cuenta la propia Tania, en su caso va a ser cierto lo de 'en casa del herrero, cuchillo de palo'.

Tania Llasera nos ha sorprendido en Mtmad con una confesión totalmente inesperada. "Sé mucho de sexo pero no practico"

Resulta que una de las expertas en sexo en el canal de Mediaset parece que tiene olivada su práctica por aquellas cosas de la maternidad. "No sabeis lo que es tener dos niños, todo el dia cambiando pañales, eso no me enciende.Después de limpiar culos, no me apetece", confesaba Tania, mientras enviaba un mensaje en este sentido a su marido desde un plató televisivo: "Cariño, me gustas"