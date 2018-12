Makoke hizo la 'cucharita' con Brad Pitt aunque no hubo casi química entre ellos

Años oyendo hablar del ‘affaire' que tuvieron Makoke y Brad Pitt y por fin, tras someterse la ex de Kiko Matamoros al PoliDeluxe hemos descubierto los detalles sobre una lación que forma parte de la leyenda urbana de la ex telecuponera. Se especuló mucho sobre su posible montaje, pero el polígrafo daba la razón a Makoke, que acudió este sábado noche al ‘Sábado Deluxe'.



Una de las grandes incógnitas de la noche era conocer si era verdad que Makoke había mantenido una relación con Brad Pitt. Ella respondió que sí y el polígrafo determinó que decía la verdad. Y entonces la ex de Kiko Matamoros contó con todo lujo de detalles cómo había sido su relación.

"La verdad es que no hubo mucha química. Yo estuve un jueves con él y el viernes nos fuimos a pasar el fin de semana a Valladolid y yo estaba deseando que fuera el domingo para irme"

abrevió Makoke, que conoció al actor cuando promocionaba en España la película ‘Siete años en el Tibet'.

Según contó la ex concursante de 'GH VIP 6', y recoge Exclusiva Digital, tuvieron varios encuentros en los cuatro días que estuvo la estrella de Hollywood en España, quien incluso le invitó a pasar el fin de año a Los Ángeles.



"Llegamos a comer en la cama y a mí no me gustaba eso. Estábamos en Valladolid y se pidió una hamburguesa", algo que no le pareció muy poco apropiado a Makoke para un actor de su talla internacional (calro se olvidó que era americano)



Reconoció que "olía muy bien", que duerme "con camiseta" y que "era muy romántico", pero "No hubo química", afirmó Makoke, quien reveló que "Dormimos haciendo la cucharita",