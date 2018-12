Se destapan todas las mentiras de la relación entre Makokde y Matamoros

Makoke se sometía anoche al polígrafo 'Sábado Deluxe' para sacar a relucir todas las verdades y mentiras que han existido en su relación de pareja con Kiko Matamoros.

Probablemente uno de los polígrafos más importantes en la historia del clan familiar Matamoros donde, sin duda, se han respondido resuelto muchas preguntas que dejaban a los colaboradores y publico del plató con la boca abierta.

Un huracán mediático ha envuelto la vida personal de Kiko Matamoros y Makoke desde el momento en el que la pareja decidió poner punto y final a su relación. Según recoge la web de T5, a partir de ahí, han salido a la palestra amantes, engaños, deslealtades y traiciones familiares que han dejado por los suelos (si no lo estaba ya) la imagen de ambos. Por eso, tras salir de la casa de 'GH VIP', la ex azafata del Telecupón ha despejado numerosas dudas con uno de los polis más intensos que se recuerdan.

Una de los grandes incógnitas que han circulado por los platós de Mediaset ha sido que Makoke era quien había filtrado la noticia de la visita nocturna de Matamoros a un club de lucecitas. Sin embargo, después de que el poli desmintiese a la protagonista, ella ha contado toda la verdad: "Yo no he filtrado nada, yo se lo conté a Laura Matamoros como se lo dije a mis íntimas amigas, no para que fuese público".

Unas declaraciones que han dejado helada a María Patiño y que le han hecho atar cabos después de haber vivido algunas escenas de la hija de Matamoros: "Makoke se ha comido un marrón que no le corresponde".

La gran mentira de Matamoros: insultos a la madre de Makoke y recibió dinero prestado

Es cierto que Makoke vio un correo electrónico en el que su marido insultaba a su madre. Es cierto que la perjudicada ha ayudado económicamente al matrimonio para pagar varias facturas y, encima, el polígrafo desmiente categóricamente a Kiko afirmando que Javier Tudela sí les ha prestado dinero en más de una ocasión. De hecho, la invitada no se avergüenza y cuenta las cifras sin ningún tipo de pudor.

Sobre las infidelidades de Matamoros, el polígrafo dejaba al descubierto a Makoke confirmando lo que todo el mundo sabía: ella consentía las infidelidades de Kiko. Tras las palabras de Conchita, la invitada intentó negarlo de todas las maneras.

La boda entre Matamoros y Makoke fue una farsa, o eso parece. Tras la pregunta de Jorge Javier, muchas cosas han quedado al descubierto porque Makoke se casó con su marido sabiendo que le era infiel. Parece que ese detalle, antes de decir el "Sí, quiero", no le importó.