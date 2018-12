Chelo García Cortes desvela su edad real en el día de su cumpleaños y...¡supera la de jubilación!

Chelo García Cortes ha cumplido hoy años y la colaboradora de Telecinco ha bromeado con los años que le caen publicando una fotografia en la que se ven unas velas que revelanb la edad exacta que tiene.

La catalana ha disfrutado del día en la playa, lejos del plató de 'Sálvame' junto a su perrita Maggie.

Cumplir años siempre es motivo de celebración, pero más cuando aparentas alguno menos de edad de la que tienes. Por eso, la cronista social Chelo García-Cortés ha publicado en Instagram cómo está pasando este día tan especial: con Maggie, en la playa y soplando las velas.

Según recoge Exclusiva Digital, además, la de 'Sálvame' ha contado que este 3 de diciembre ha cumplido 67 años, tal y como ha desvelado desde su cuenta de Instagram, en una imagen en la que se podian ver las velas que ha soplado.



"¡Sí! ¡¡¡No es broma!!! Hoy cumplo 67, pero estoy feliz. Gracias a todos los que me habéis seguido este año. Preparaos, porque tengo cuerda para rato. Gracias por estar a mi lado. Os quiero a los amigos y, por qué no, también a los que no estáis conmigo #parasiempre",