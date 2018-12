La impactante imágenes del embarazo de Barei a punto de dar a luz mellizos

Barei, la cantante que representó a España en el Festival de Eurovisión del 2016, está embarazada de mellizos y acaba de entrar en el noveno mes (Barei cuenta todos detalles de su embarazo múltiple).

En los días finales antes de dar a luz, la interprete ha sorprendiendo a todos sus seguidores y fans con la publicación en Instagram de varias fotografías de su embarazo luciendo un abdomen muy abultado (Barei amenazó a TVE con no ir a Eurovisión: "Me planté y dije que no").