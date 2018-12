Carmen Borrego no soporta más su reto en 'Sálvame': "Me siento fatal, me da vergüenza"

Carmen Borrego lleva varias semanas enfrentándose al reto que aceptó realizar en 'Sálvame' con un gran objetivo personal: mejorar por fuera y por dentro.



Para ello, la hija menor de María Teresa Campos está haciendo una dieta alimenticia, entrenamiento físico y se somete a sesiones con la coach emocional Cristina Soria, además de someterse cada semana a un cambio de imagen que le propone y realiza el peluquero y estilista Manuel Zamorano, pero hay cosas que no le gustan. Como por ejemplo que a veces cree que se le ridiculizada con los looks que le proponen, siente una confrontación constante en plató y poca motivación por parte del programa.



"¡Qué vergüenza!", "no quiero seguir", "me siento fatal haciendo esto", "salgo de plató hecha una mierda", "tengo el autoestima cada vez más baja"... Estas son solo algunas de las quejas de Carmen Borrego, que se desahogó con Cristina Soria tras su última intervención en plató, según recoge la web de T5



La colaboradora de Telecinco se refiere principalmente a los cambios de look que le proponen desde el programa y con los que no se siente nada identificada, eso sí, sin criticar el trabajo de los estilistas al menos públicamente. "Me veo en el monitor y digo ‘¿quién es?", ha explicado Carmen mientras afirma sentirse ¡desmotivada: "No me ha gustado disfrazarme ni de pequeña, cada vez que bajo por la escalera al plató me muero de vergüenza".



Pero es que, además, siente que en el plató "todo va a ser malo" y una "confrontación constante", aunque entiende el trabajo que realizan sus compañeros del resto.



"¿Sientes que todo gira en torno a ridiculizarte?", le preguntaba entonces Gema López y Carmen asentía: "En algunos momentos, sí".