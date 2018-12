Kiko Matamoros amenaza a Gustavo González: "O rectificas o tienes una demanda"

Kiko Matamoros ha exigido a Gustavo González que rectifique una información bajo la amenaza de que si no lo hace procederá a demandarlo.



Gustavo González comentó en 'Sálvame' que Kiko Matamoros dejó "preocupado" al empresario de la sala en la que tuvo un 'bolo' el pasado viernes 30 de noviembre. El novio de María Lapiedra (quien por cierto parece que se la ha tragado la tierra últimamente) explicó que estuvieron a punto de llamar a una ambulancia y aunque también decía que podía tratarse de una bajada de tensión, los comentarios e insinuaciones que realizaba sobre el estado de salud del ex marido e Makoke estado acababan con la paciencia del aludido



Además, según recoge Exclusiva Digital, Gustavo decía tener un audio que acreditaba la historia y añadía: "A lo mejor le dio una bajada de tensión".



Sin embargo, comentarios como que Kiko ha entrado en un "bucle" y diversas especulaciones con su estado de salud terminaban con la paciencia de un Matamoros que llamaba por teléfono enormemente cabreado y exigiendo una rectificación: "Dice que el viernes estuve poco menos que al borde del colapso o rectificas o tienes una demanda".



Según recoge la web de T5, Matamoros ha afirmado que lo que tuvo fue una bajada de azúcar porque perdió la maleta, no tuvo tiempo de cenar y todo se solucionó comiendo algo. "He dicho que se preocuparon por tu estado", ha reiterado Gustavo; "Que se preocupen por tu estado", replicaba con sus habituales formas Matamoros al paparazzo.