La peor noticia que Chabelita Pantoja podía dar a Paolo Vasile

Para Chabelita Pantoja parece que su gran exposición mediática a raíz de su entrada en ‘GH VIP 6' no ha sido de su agrado por lo que ha puesto fecha para su salida - no sabemos si definitiva o puntual- del mundo de la televisión: enero del 2019.

Cuando terminen las fiestas de Navidad el Dïa de Reyes, la hija de Isabel Pantoja dice que no expondrá su vida privada y que planea hacer "algo importante".

Chabelita visitó el programa 'Morning Glory', de Mediaset, y, además de hacerse un tatuaje, dejó esta sorprendente declaración de principios sobre su inminente futuro.

Paradójicamente resulta que desde que que cumpliera la mayoría de edad, su generación de ingresos ha girado en torno a ser un personaje público.

La joven ha participado en dos realities y ha convertido su propia vida en uno a base de continuas entrevistas. Pero como recoge Lecturas, ahora que tiene 23 años, parece que todo está a punto de cambiar. "Hay algo que estoy haciendo... pero ya se verá. Hay muchos proyectos", decía muy enigmática la hija de la tonadillera.

"Mi madre siempre ha tenido razón en cosas que me ha dicho y yo nunca le he hecho caso, pero ahora ha llegado el momento. Ya tengo 23 años, este mundo está muy bien pero una también cansa. No voy a vivir toda mi vida de lo mismo. Ha llegado el momento de plantearse hacer algo serio".