Mila Ximénez, hundida tras el "cruel" mensaje que le ha enviado María Teresa Campos

La entrevista que Carmen Borrego ha concedido a Mila Ximénez para la revista 'Lecturas' sigue creando polémica. Carmen habla en ella de la enfermedad de su hermana Terelu y del sufrimiento de su madre Maria Teresa Campos, pero los titulares que ha utilizado la revista catalana no han gustado nada ni a la protagonista ni a su madre, quien ha enviado un duro mensaje a la ex mujer de Manolo Santana.

"Ver a una hermana cada día peor y no poder hacer nada es horrible", "he llegado a pensar que iba a perder el conocimiento por el dolor", son algunos de los titulares de la entrevista que Carmen Borrego ha concedido a Mila Ximénezque se han utilizado en la portada de Lecturas.

Pero hay más, según recoge Exclusiva Digital, Carmen habla del sufrimiento de su madre, Teresa Campos, por la enfermedad de su hija mayor Terelu, también de la frustrada venta de su casa, de su relación con Edmundo Arrocet y de su faceta profesional.

Y estos titulares parece que no les han gustado ni a Carmen ni a Teresa. Carmen está molesta, pero quien verdaderamente está muy enfadada es María Teresa, que ha escrito un mensaje a Mila que ha tenido que leer cuatro veces: "El mensaje ha sido un tiro en el alma que no he entendido".

"Mira que hemos tenido acercamientos y distanciamientos, pero es cruel", continuado diciendo la sexagenaria colaboradora, que cree que siempre ha demostrado "afecto", "cariño" y "cuidados" a pesar de las polémicas: "No he entendido a quién arrastro yo, qué daño os estoy haciendo".

La colaboradora de ‘Sálvame' pedía a Maria Teresa Campos que leyera bien la entrevista y también su mensaje: