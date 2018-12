Roberto Leal respondió con ironía a la grosera actuación de la semana pasada del novio de María

Tras la desafortunadoa intervención, mejor dicho grosera, de Pablo Amores, novio de María, la semana pasada, Roberto Leal no quería dejar pasar la oportunidad en la undecima gala de 'Operación Triunfo 2018' de sacarle chispa al tema riéndose un poco de ello.

El presentador andaluz, que es el paradigma de la educación y buenos modales, vió una gran ocasión para hacer referencia a la polémica surgida, cuando aparecía en plató el novio de Sabela. La joven, que estaba nominada unto a Marta, acababa de terminar su interpretación sobre el escenario y se abrazaba a su chico dándole un beso en cuanto lo vio aparecer en el escenario.

La escena nos recordaba a la vivida la gala anterior con María y su chico, pero no tenía nada que ver con las ordinarieces que soltó Pablo, el novio de ésta.

"¿Qué te gustaría decirle?", le preguntaba Roberto Leal al novio de Sabela. Y entonces, el muchacho dio un emotivo discurso:

"Que esté tranquila. Primero, muchas gracias por elegir esta canción para hoy porque tú sabes lo que significa. Segundo, disfruta de todo esto y que enamores a toda esta gente igual que me enamoraste a mí".

El público comenzó a aplaudir con fuerza, momento en el que Roberto decidió tirar de ironía diciendo: "te voy a hacer una pregunta que me gusta hacer siempre que es... qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de... Ay, no, no". Una ocurrencia que tanto Sabela como su novio entendieron a la perfección así como todo el público allí presente. Las risas no tardaron en aparecer y la concursante se apresuró a decir "bailar salsa".