El gran secreto de Kiko Matamoros sobre su crisis y separación de Makoke

Kiko Matamoros hacía un ejercicio de ‘sinceridad' esta semana en ‘Sálvame' afirmando que el tema económico no es lo único que le enfrenta a su expareja Makoke y el colaborador hablaba de sus sentimientos como posiblemente nunca antes lo habíamos oído.

Para Kiko, su crisis con Makoke no empezó con la supuesta infidelidad de su mujer hace nueve años, sino el día en el que habló "contra mí y contra mi hijo", porque en ese momento se dio cuenta de que "La prioridad en la vida de mi mujer era salvar su culo y no el mío, su prioridad eran sus hijos y ella".

Para Matamoros, Makoke miente en lo que a su historia se refiere y, si no miente, "retuerce" la verdad: "A veces son matices que distorsionan todo, a veces silencios, pero sí está faltando a la verdad gravemente". De hecho, confiesa "honestamente" que su exmujer le está defraudando.

Ante las críticas de la audiencia, según recoge la web de T5, el colaborador apuntaba que él quiere para sus hijas a un hombre que las quiera y añadía que a ese respecto lo tiene clarísimo:

"Creo que he demostrado sobradamente que he querido muchísimo a mi mujer y me gustaría tener el convencimiento de que a mí me han querido igual, ahora tengo dudas muy gordas".