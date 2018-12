Mila Ximénez 'vomita' sobre la intima amiga de Teresa Campos: "Eres una viuda alegre, falsa y payasa"

Tras la polvareda mediática levantada por la polémica entrevista de Mila XIménez a Carmen Borrego y las lágrimas derramadas por la ex ujer de Manolo Santana en ‘Sálvame', por los comentarios que ha recibido al respecto, el programa de las tardes de Telecinco puesto en contacto con Maite, la amiga más de María Teresa Campos para saber qué opinaba al respecto.

"No veo que se llore por estas tonterías" afirmaba Maite que ha creído que Mila es de "lágrima fácil" y de paso ha tachado el conflicto de "chorriflauta". Esta palabras enfurecían a la colaboradora quien le espetaba mirando a cámara:

"A ti no te voy a aguantar ni una ¡payasa! Has vendido a Teresa siempre y Carmen no te soporta".

"Falsa", "farisea" y "perro flauta", estallaba Mila contra Maite , según recoge la web de T5 contra ‘el topo' de Las Campos y la aludida respondido a través de la línea telefónica: "Me interesa un pepinazo lo que tú me digas porque no me achantas ni tú ni veinte como tú".

Además, Maite ha confesado que estaba respondiendo desde el baño de María Teresa sin que ella lo supiera y, acto seguido, Mila se lo ha hecho saber a la presentadora ¿Cómo? ¡Mandándole un audio en directo!