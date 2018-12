Diego Matamoros 'despedaza' a Kiko Matamoros y Makoke revelando todas sus infidelidades

Según ha dejado patente en sus numerosas intervenciones en los platós de Telecinco, Diego Matamoros nunca ha tenido buena relación con su padre Kiko y la que era su pareja, Makoke, hacia quienes nunca ha tenido buenas palabras.



Además, como recoge la web de T5, desde que el matrimonio tomara la decisión de separarse en verano de este año, muchos ojos se han puesto sobre Diego, que siempre había asegurado que el matrimonio era una farsa.



Este sábado el hijo mayor del primer matrimonio de Kiko Matamoros con Marian Flores se sentaba en 'Sábado Deluxe' cargado con una 'mochila' llena de rencores y dispuesto a sacar toda su artillería. Diego afirma que el tiempo le ha dado la razón.



Comenzaba la noche con la intervención de los colaboradores leyendo algunas de las afirmaciones que Diego ha dicho en su periplo televisivo por los platós de la cadena de Fuencarral. Comentarios que en su momento fueron puestos en duda pero que hoy podemos comprobar que muchas de las cosas que decía eran ciertas.



Según recoge Exclusiva Digital, Diego no se cortaba y si bien sus palabras hacia su padre eran un tanto conciliadoras, con Makoke no tenía piedad. Se empeña en demostrar sus mentiras y no tiene reparos a la hora de desenmascarar una infidelidad "muy fuerte" de ella hacia Kiko.



Pero obviamente eso no era todo. Diego reconocía que su padre ha sido muchas veces infiel a Makoke y que él mismo le "ha hecho la cobertura", es decir, que era su cómplice. Por otro lado asegura que Makoke era consciente de todas las deslealtades de Kiko hacia ella.



Alucina cuando ve el reciente buen rollo que hay entre ellos ahora y sospecha porque ahora se unen solo para mostrarse contrarios a las palabras de Diego. Es más, tiene motivos para dudar, porque según él Makoke ha prohibido la entrada de Kiko en casa y su padre no puede ni siquiera ir a recoger sus cosas.